Perfect Group розробляє кімнати безпеки, закладає зовнішні ролети у нових проєктах

Для посилення безпеки майбутніх мешканців група компаній Perfect Group розробляє кімнати безпеки й закладає зовнішні ролети у нових проєктах, повідомив СЕО забудовника Олексій Коваль.

"Вимоги споживачів сильно збільшилися в частині безпеки, і ми дбаємо про це. Наприклад, в одному з об'єктів, який проєктуємо, окрім повноцінного укриття (обов'язкового за новим ДБН), думаємо над кімнатами безпеки з посиленою конструкцією, дивимося на ізраїльський досвід. Можливо, додатково треба буде посилювати каркаси, робити конструктив на кшталт ліфтової шахти тощо. Це, звісно, здорожчує проєкт і може бути запропоновано на першому етапі не для всіх класів – пілот буде в клубному будинку", – повідомив Коваль в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами Коваля, серед нових рішень, які можуть насамперед убезпечити від розльоту уламків, – додаткова установка зовнішніх ролетів. Це вже закладається в нові проєкти.

Групу компаній Perfect Group засновано у 1991 році. За даними її сайту, за роки роботи здано в експлуатацію понад 110 будинків на більше як 20 тис. квартир, а також понад 1,5 млн кв. м нерухомості. Наразі на етапі будівництва – 15 будинків у столичному регіоні та Івано-Франківській області.