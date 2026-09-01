Під час зустрічі з жителями Теремків вирішено зберегти чинний проєкт теплотраси з максимальним збереженням дерев – КМДА

Під час зустрічі з мешканцями житлового масиву Теремків щодо будівництва нової тепломережі, фахівцями, представниками Київської міської держадміністрації та науковцями було вирішено реалізувати базовий проєкт, але при цьому максимально зберегти дерева, повідомили в адміністрації з посиланням на першого заступника голови КМДА Петра Пантелеєва.

"Ми знову зустрілися з громадськістю, експертами та науковцями, щоб обговорити пропозиції щодо будівництва тепломережі на Теремках, яка має забезпечити резервним теплом майже 200 житлових будинків Голосіївського району", – зазначив він.

За словами Пантелєєва, фахівці перевірили запропоновані рішення на відповідність будівельним нормам і технічним вимогам, а також оцінили терміни та складність робіт. Також розглянуто, як під час будівництва максимально зберегти зелені насадження.

"За результатами узгодженим рішенням є використання чинного проєкту та передбаченого ним інженерного коридору, але з максимальним збереженням зелених насаджень, зокрема, з урахуванням рекомендацій громадськості", – констатував перший заступник.

Своєю чергою, як повідомив доцент кафедри теплотехніки Київського національного університету будівництва і архітектури Михайло Кириченко, під час зустрічі з мешканцями було розглянуто три варіанти прокладання теплотраси.

"Один із них – вулицею Теремківською. Однак для цього доведеться перекладати існуючі комунікації. Траса перетинається з каналізацією, газо- та водопроводом, електричними кабелями, зв'язку. Окрім того, приблизно на рік доведеться перекрити єдиний шлях для транспортного сполучення", – зазначив він.

За словами Кириченко, ще один із варіантів – прокласти теплотрасу вздовж вулиці-дублера проспекту Академіка Глушкова, але у такому разі її довжина зросте приблизно на 50%. Окрім того, вказаний маршрут потребує складних інженерних рішень, що також збільшить терміни будівництва. При цьому частину з таких рішень неможливо реалізувати у запропонованому вигляді, оскільки вони не відповідають вимогам державних будівельних норм.

Водночас, як наголосив професор кафедри теплової та альтернативної енергетики НТУУ "КПІ ім.Ігоря Сікорського" Андрій Борисенко, головне завдання проєкту – забезпечити Теремки резервним теплопостачанням людей.

"Заслухавши думки всіх присутніх та спираючись на власну експертизу і досвід, можу сказати, що єдиним реалістичним проєктом, який можна реалізувати у відносно короткі строки, залишається базовий проєкт, який уже пройшов експертизу", – констатував Борисенко.

Як повідомлялося, у Києві будується нова теплотраса для житлових масивів "Теремки-1" та "Теремки-2", яка має забезпечити резервне теплопостачання для понад 200 тис. мешканців Голосіївського району у разі пошкодження ТЕЦ-5. Нова мережа розрахована на постачання тепла 183 житловим будинкам, трьом медичним закладам та 18 школам і дитсадкам.