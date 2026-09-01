Державні та муніципальні програми дають переважну частину продажів у комфорт-класі житла – СЕО Perfect Group

Модель фінансування житлового будівництва кардинально змінилася з 2022 року, державні та муніципальні програми дають переважну частину продажів у комфорт-класі, повідомив СЕО групи компаній Perfect Group Олексій Коваль.

"Українська модель інвестування і будівництва суттєво відрізняється від західної, де працюють із залученими грошима. Там у девелоперів є різноманітні варіанти – піти в банк взяти гроші під 5%, чи в якісь небанківські, страхові установи, пенсійні фонди. Українські забудовники до 2022 року оперували власними та значною мірою грошима населення. І це була зрозуміла модель. Зараз пропорція суттєво змінилася. Якщо до 2022 року 10% ресурсів були девелопера, а 90% від населення, то зараз до 60% власних грошей вкладаєш у проєкти і тільки після цього зможеш залучити гроші покупців", – сказав він в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

При цьому органічний попит, лише за власні гроші покупців, був помітний на ринку у 2024-25 роках, коли він складав більше 60%, зараз значна частка продажів стимулюються державними та муніципальними програмами.

"Більшість з того, що продається, це комфорт-клас, і значна частка завдяки державним та муніципальним програмам. Як тільки двічі на рік дають гроші по програмі на "50 на 50", викупляють відразу майже всі доступні квартири. Під кінець року закупляють, як правило, на тендерах поліція, ДСНС. Так закривається весь комфорт", – сказав Коваль.

В проєктах бізнес-класу будівництво підтримується точковими угодами. "Наприклад, за місяць майже не бути продажів, а наступний місяць, умовно, куплять два пентхауси по 300 кв м, і за рахунок цього будівництво продовжується", – зазначив він.

Експерт вважає, що вітчизняний ринок теж прийде до практики проєктного фінансування, як у країнах ЄС. "Зараз немає девелопера, який би сказав, що не готовий працювати "в білу". Ми давно готові і працюємо. Дайте збалансоване регулювання, прозорі правила гри, доступ до кредитів – і ми готові реалізувати всі поставленні завдання, будь-якого масштабу та складності", – сказав Коваль.