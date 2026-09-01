Рада провалила створення дорадчого органу для конкурсу на членів Рахункової палати – умову траншів ЄС та МВФ

Верховна Рада у вівторок провалила голосування за створення дорадчої групи експертів (ДГЕ), яка відбиратиме кандидатів на шість вакантних посад членів Рахункової палати, що є однієї з умов фінансування України Європейським Союзом у рамках Ukraine Support Loan (макрофінансової частини) з дедлайном у серпні 2026 року.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", за відповідну постанову №14012 проголосувало 192 депутата за необхідного мінімуму у 226 голосів.

Голова парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа нагадала, що Рахункова палата працює в обмеженому складі вже майже два з половиною роки. Вона зазначила, що утворення цієї групи та наповнення складу Рахункової палати є умовою фінансування не тільки від ЄС, але й структурним маяком програми розширеного фінансування EFF Міжнародного валютного фонду, який має бути виконано до грудня 2026 року.

"За цими рішеннями стоять гроші, якими ми фінансуємо видатки бюджету, в тому числі військові, але також зарплати вчителів і медиків, соціальну підтримку. Тому нам критично пройти обидва кроки вчасно", – зазначила Підласа.

Передбачалося, що до складу дорадчої групи експертів з переважним правом голосу увійдуть міжнародні фахівці, кандидатури яких надали Європейський Союз і Велика Британія: Ігорс Лудборжс (Латвія) – член Європейського суду аудиторів, сертифікований аудитор із 1994 року; Паскаль Муньє (Франція) – старший аудитор Рахункової палати Франції з 24-річним аудиторським досвідом та Лі Самерфілд (Велика Британія) – директор Національного офісу аудиту Великої Британії, який має 25 років досвіду в аудиті державних програм, зокрема в оборонній сфері.

"Далі процес виглядатиме так: протягом тижня з моменту голосування в Раді розпочнеться прийом документів від кандидатів, він триватиме 30 днів. Потім дорадча група експертів проведе тестування та співбесіди й рекомендує парламенту щонайменше двох кандидатів на кожну посаду. Остаточне рішення – за Верховною Радою: вона призначить нових членів Рахункової палати з числа рекомендованих", – пояснила Підласа.

Членом Рахункової палати може стати громадянин України віком від 30 років, який володіє українською та англійською або французькою мовами, має щонайменше ступінь магістра, загальний стаж роботи від семи років і не менш як п'ять років стажу у сфері державного контролю (аудиту), економіки, фінансів або права, а також бездоганну ділову репутацію.

Як повідомлялося, раніше у вівторок Верховна Рада також провалила законопроєкт про скасування пільги на сплату податку на додану вартість (ПДВ) на поштові відправлення до EUR150, який є іншим структурним маяком програми з МВФ. За проголосувало 194 депутати.