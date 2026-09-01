Рада відхилила доопрацьований та 6 альтернативних законопроєктів про скасування ПДВ-пільги для посилок до EUR150

Верховна Рада не підтримала законопроєкт №15112-д, а також альтернативні №15112-1, №15112-2, №15112-3, №15112-4, №15112-5 та №15112-6 про скасування пільги зі звільнення від податку на додану вартість (ПДВ) для міжнародних поштових відправлень вартістю до EUR150.

Під час пленарного засідання у вівторок, 1 вересня, рішення щодо схвалення законопроєкту №15112-д, підтримали 210 нардепів (за необхідного мінімуму 226), проти – 1, утримались – 30. Пропозиція повторного першого читання набрала 210 голосів, а відправити на доопрацювання – 220.

"Шановні колеги, мені шкода", – прокоментував результати голосування голова парламенту Руслан Стефанчук.

"Хочу вибачитися перед усім українським бізнесом, перед переробною промисловістю, легкою промисловістю, ритейлом тощо за провал законодавчих ініціатив, спрямованих на усунення норм, що дискримінують вас порівняно з іноземними конкурентами. За себе, бо не зміг переконати колег, і за колег, за яких відверто соромно. Сьогодні популізм і схеми перемогли. І, вочевидь, Рада вже не здатна на важкі рішення", – написав у Телеграм-каналі очільник Комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Він наголосив, що "ціна цієї помилки" EUR4 млрд допомоги від ЄС та програма з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

"Фінансова катастрофа не на порозі. Вона вже в кімнаті", – підкреслив Гетманцев.

За розрахунками Міністерства фінансів, ухвалення законопроєкту надало б можливість щорічно залучати до держбюджету близько 10 млрд грн.

Проте, під час спілкування з журналістами вівторок нардеп Ярослав Железняк (фракція "Голос") додав, що законопроєктом передбачене набрання чинності документу з 2027 року, уряд та Держмитслужба (ДМС) не розпочинали розробку відповідних технічних рішень, а коштів у держбюджеті на це не було передбачено.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, законопроєкт розроблено з метою адаптації українського податкового законодавства до Директив ЄС 2006/112/ЄС та 2006/79/ЄС щодо спільної системи ПДВ та оподаткування електронної торгівлі.

Зокрема, документ передбачає впровадження обов'язкового оподаткування ПДВ операцій з дистанційного продажу товарів (крім підакцизних) вартістю до EUR150, які ввозяться з-за кордону для фізичних осіб через електронні інтерфейси ( маркетплейси). Для цього у законодавстві визначаються терміни "дистанційний продаж товарів", "електронний інтерфейс", "підприємство електронного інтерфейсу" та правила їхньої діяльності, а також встановлюється порядок визначення курсів валют для розрахунку та сплати податку.

Водночас законопроєкт зберігає звільнення від ПДВ для некомерційних поштових відправлень від фізичної особи фізичній особі вартістю до EUR45 в одному пакуванні чи вантажі за умови, що вони надсилаються безоплатно та призначені для особистого використання. Також від ПДВ звільняються товари (крім підакцизних) вартістю до EUR150 у несупроводжуваному багажу.

Крім того, документ передбачає звільнення від ПДВ під час дистанційного продажу енергетичного обладнання та товарів для забезпечення сил оборони. Також законопроєкт уточнює норму щодо звільнення від ПДВ ввезення та постачання безпілотних літальних апаратів, виключаючи з вимог уточнення "без озброєння".

Як повідомлялося, раніше у вівторок, 1 вересня, рада відправила на доопрацювання законопроєкт №15460 щодо змін до Митного кодексу для скасування пільги на ПДВ для міжнародних посилок до EUR150.

Прийняття Верховною Радою законопроєкту щодо скасування звільнення від оподаткування міжнародних посилок вартістю до EUR150 було умовою надання Україні третього траншу за програмою з Міжнародним валютним фондом близько $0,7 млрд та другого траншу макрофінансової допомоги від Європейського союзу EUR3,7 млрд в рамках Позики на підтримку України на EUR90 млрд.

У оновленому меморандумі фінансової та економічної політики за програмою EFF з МВФ Україна взяла зобов'язання у якості нового структурного маяка прийняти цей закон до кінця липня, тоді як у початковому варіанті його треба було затвердити до кінця березня разом з іншими податковими нормами.