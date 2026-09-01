Ранні зернові та зернобобові в Україні зібрано на 98% площ, розпочалося збирання соняшнику

Українські аграрії станом на 1 вересня обмолотили 6,82 млн га зернових та зернобобових культур, або 58% прогнозованих площ, та намолотили 31,94 млн тонн зерна нового врожаю, повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Пшениці обмолочено 5,04 млн га, або 98% прогнозованих площ, зібрано 24,76 млн тонн за середньої врожайності 49,2 ц/га. Ячменю обмолочено 1,48 млн га, або 100% площ, зібрано 6,37 млн тонн за врожайності 43,2 ц/га. Гороху обмолочено 298 тис. га, або 100% площ, зібрано 790 тис. тонн за врожайності 26,5 ц/га.

Також аграрії обмолотили 9,2 тис. га проса, або 22% прогнозованих площ, та намолотили 20 тис. тонн за середньої врожайності 21,9 ц/га. Розпочалося збирання кукурудзи: обмолочено 0,38 тис. га, намолочено 0,7 тис. тонн за врожайності 17,9 ц/га.

За обсягами валового збору зернових та зернобобових культур наразі лідирують аграрії Одеської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей.

В Одеській області намолочено 4,82 млн тонн з площі 1,19 млн га, зокрема пшениці – 3,22 млн тонн, ячменю – 1,31 млн тонн, гороху – 285 тис. тонн.

У Кіровоградській області зібрано 2,42 млн тонн з площі 557 тис. га, зокрема пшениці – 1,92 млн тонн, ячменю – 412 тис. тонн, гороху – 82 тис. тонн.

У Дніпропетровській області намолочено 2,66 млн тонн з площі 642 тис. га: пшениці – 2,04 млн тонн, ячменю – 575 тис. тонн, гороху – 37 тис. тонн.

Найвища урожайність зернових культур наразі зафіксована у Хмельницькій (70,8 ц/га), Сумській (60,1 ц/га) та Вінницькій (59,7 ц/га) областях.

Крім того, практично завершено збирання ріпаку: обмолочено 1,33 млн га, або 99% прогнозованих площ, зібрано 3,79 млн тонн насіння за середньої врожайності 28,6 ц/га.

Аграрії Вінницької, Дніпропетровської, Київської, Кіровоградської та Полтавської областей збирають гречку. Наразі її обмолочено на площі 1,98 тис. га, або 4% прогнозованих площ, та намолочено 3 тис. тонн за середньої врожайності 15,3 ц/га.

Також розпочалося збирання соняшнику: обмолочено 9,2 тис. га, намолочено 10,9 тис. тонн за середньої врожайності 11,8 ц/га.