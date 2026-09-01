Корецький: уряд запроваджує жорсткий режим економії бюджетних коштів

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький анонсував, що уряд запроваджує жорсткий режим економії бюджетних коштів, які не закріплені за потребами оборони.

"Уряд запроваджує жорсткий режим економії бюджетних коштів, які не закріплені за потребами оборони. За результатами ми вже знайшли 70 мільярдів економії, які в повному обсязі будуть спрямовані на потреби оборони. При цьому маємо виконати всі необхідні соціальні зобов’язання. Таким чином щодо пенсії і зарплат проблем не буде", – сказав Корецький на засіданні парламенту у вівторок.

Він зазначив, що під час підготовки державного бюджету на 2027 рік уряд також має виходити з принципу максимальної економії.

Він попросив депутатів активно долучитися до процесу формування бюджету-2027.