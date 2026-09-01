Мінекономіки звітує про видачу 50 млрд грн кредитів єОселя для понад 28 тис родин

Понад 28 тисяч українських родин змогли придбати власне житло за майже чотири роки дії програми доступних кредитів єОселя, в рамках якої з жовтня 2022 року було видано 50 млрд грн, повідомляється на сайті Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України у вівторок.

"Найбільше доступною іпотекою скористались військовослужбовці, представники сектору безпеки – 13 077 кредити, а також ветерани – 685 кредитів. Також за весь період 2 377 внутрішньо переміщених осіб змогли придбати власне житло. Пільговими кредитами скористались і представники бюджетної сфери: 1 890 медиків, 1 888 педагоги, 518 науковців. Найбільша група позичальників – молодь, 26-35 років (43,7% або 12 343 родини)", – йдеться в повідомленні.

46% житла придбана на первинному ринку, зокрема 32% – у забудовника. Середня площа придбаної нерухомості – 56,3 м², при цьому 28,77 м² припадає на одного члена сім’ї.

28,9% позичальників купили житло в Київській області, 21,6% в Києві, також популярні Львівська область (6,5%), Івано-Франківська область (4,8%), Одеська область (4,3%).

"До програми єОселя також долучаються на прифронтових територіях. Програма передбачає державну компенсацію 70% першого внеску за іпотекою, 70% щомісячних платежів протягом першого року кредитування, а також до 40 тис. грн на супутні витрати при оформленні іпотеки. Так, вже 3605 українських родин придбали житло, скориставшись пільговими умовами програми на суму 12,528 млрд грн – у Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях", – йдеться в повідомленні.

З початку 2026 року по всій території України 5 тис 541 українська родина скористалась програмою єОселя та отримала пільгові іпотеки на суму майже 11 млрд грн.

"Завдяки програмі вже 18 тисяч дітей зростають у власних домівках. Водночас "єОселя" стимулює розвиток будівельної галузі: умови програми орієнтовані передусім на придбання нового житла, а отже – створюють додатковий попит на нове будівництво", – зазначив міністр економіки та довкілля України Олександр Кравченко.

Як повідомлялося, близько третини угод з продажу житла у новобудовах у минулому 2025 році укладалося за державною іпотечною програмою "єОселя", водночас частка угод з використанням житлових сертифікатів "єВідновлення" становила до 10%.

Станом на 10 лютого банками-партнерами було видано 41 млрд кредитів для 23,6 тис. родин. Тоді ж були оновлені нормативи житла, яке можна придбати за державною програмою доступної іпотеки "єОселя": для квартири нормативна площа становить 52,5 кв. м на сім’ю з однієї або двох осіб та 21 кв. м на кожного наступного члена сім’ї. Максимальна площа – 115,5 кв. м незалежно від кількості членів сім’ї.

У серпні прем’єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що Кабінет міністрів найближчим часом презентує формат економічного стимулювання покращення демографії, а також готує зменшення відсотків по "єОселя" для батьків дітей.