Україна планує продовжити "транспортний безвіз" з ЄС

Україна до кінця цього року має продовжити на наступний термін угоду з ЄС щодо лібералізації вантажних перевезень ("транспортний безвіз"), яка діє до квітня 2027 року, повідомив перший заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Сергій Деркач у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми активно працюємо з Європейською Комісією та країнами-членами ЄС для продовження Угоди. Але головне – забезпечити внутрішню роботу у напрямку євроінтеграції сфери автомобільного транспорту. У першу чергу нам потрібно оновити ліцензійні умови доступу до ринку автомобільних перевезень. Тобто щоб наші перевізники відповідали стандартам ЄС. Проєкт готовий та наразі перебуває на фінальному погодженні інших органів. Очікуємо рішення уряду восени", – зауважив Деркач.

За його словами, наразі Україна завдяки "транспортному безвізу" може забезпечувати не лише експорт, а й імпорт. Фактично, на автомобільний транспорт припадає 40% експорту у грошовому вимірі, а на імпорт – 73% , йдеться у данних за 2025 рік.

Щодо реагування на дефіцит водіїв то Деркач зазначив, що Мінінфраструктури також пропонувало Міністерству економіки та Міністерству оборони збільшити частку водіїв, яких підприємства можуть бронювати, до 75%, однак отримало відмову. За його словами, наразі до цього питання також долучилося Міністерство аграрної політики.

При цьому він наголосив, що проблему нестачі водіїв не варто повністю перекладати на державу, оскільки у перевізників за чотири з половиною роки війни була можливість працювати над формуванням кадрового резерву. Зокрема, залучати до професії жінок, ветеранів та молодь.

Перший заступник міністра нагадав, що Мінінфраструктури ще близько двох з половиною років тому розпочало проєкт із підготовки жінок-водіїв, однак частина перевізників досі не займається системним забезпеченням себе кадрами. Водночас, є позитивні кейси системної політики великих компаній, які працевлаштовують і жінок, і ветеранів.