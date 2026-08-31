На Київщині за півроку знищено близько 80% холодних логістичних складів, ціни на продукти зростуть на 15% найближчими місяцями

На Київщині за півроку знищено близько 80% холодних логістичних складів, оптимістичний сценарій передбачає швидку децентралізацію логістики, що призведе до підвищення цін на 10-15% у найближчі три місяці, повідомив СЕО Бюро інвестиційних програм Олександр Бондаренко агентству "Інтерфакс-Україна".

"За останні півроку знищено більше 650 тис.кв.м логістичних центрів у Київській області. Цілеспрямовано били по холодних складах з продуктами, близько третини з цих – 650 тис. кв. м – саме холодні склади мереж (Fozzy Group, Metro, Auchan, Varus, ATB, "Аврора" тощо). Де-факто знищено близько 80% холодних логістичних складів", – констатував він.

Саме тому, за словами експерта, зараз можливі перебої з категоріями товарів, які потребують температурного режиму.

Експерт виділив два сценарії розвитку ситуації: нейтрально-оптимістичний і песимістичний. Пепрший передбачає швидку децентралізацію логістики та підвищення на 10-15% цін на ці товари в мережах.

"За нейтральним сценарієм виробники та ритейлери не будуть сперечатись, чиї збитки від знищеного (базова практика передбачає, що запаси на складах – ритейлера, але наразі є дискусії щодо перекладання частини втрат на виробника – ІФ-У), а об’єднають зусилля і знайдуть модель децентралізованої логістики, хоча це дуже дорогий сценарій і не факт, що встигнуть це зробити за наступні два-три місяці", – каже він.

Ця модель передбачає на першому етапі перерозподіл залишків із сусідніх регіонів до великих міст, логістика яких постраждала, але вона не лише дорожче, але й можлива не для всіх категорій (наприклад, не має сенсу для мінводи чи овочів).

За словами експерта, зараз тривають перемовини між виробниками та ритейлерами. Зокрема, мережі пропонують, щоб виробники організовували доставку не на 6-8 розподільчих центрів, а на всі магазини мережі, і при цьому не хочуть приймати підвищення цін внаслідок збільшення логістичної складової.

"Ціни все одно мають бути підвищені, тому що, витрачаючи додаткові 10-15% на логістиці, в собівартості товару, без підвищення цін виробники не зможуть далі працювати в операційний плюс. А не працюючи в операційний плюс, вони просто будуть зупиняти відвантаження товарів і це призведе до тотального дефіциту і продуктів харчування й інших товарів масового споживання", – каже Бондаренко.

Другий сценарій – песимістичний, коли перемовини між ритейлерами та виробниками затягнуться і можуть спровокувати справжній дефіцит на поличках.

За словами експерта, виробники замість брати не себе весь тягар диверсифікації логістики будуть шукати інші варіанти продажів, у тому числі експортні контракти. Тим більше за умов відтермінування оплат по 60-90 днів, що практикують великі мережі.

"У песимістичному сценарії виробники відмовляться працювати за новими правилами логістики. Питання не лише в комерції, а й у спроможності довозити товар безпосередньо до точок. В цьому сценарії, за умов продовження таких активних обстрілів логістичних складів і виробництва, в жовтні-листопаді вірогідний стабільний дефіцит на поличках магазинів", – каже він.

Імпортери не будуть ризикувати тримати велику кількість товару в Україні, залишки будуть концентрувати на імпортних складах. А виробники можуть розглядати сценарії консервації своїх промислових потужностей, адже не у всіх є кошти для відновлення після прильотів та можливості залучення людського капіталу для цих робіт.

"Підприємці не мають глибокої кишені, на жаль, в Україні. А з проєктним фінансуванням і коштами на відновлення втрачених потужностей для малого та середнього бізнесу зараз великі-великі проблеми. Тому питання фінансування і страхування ризиків – ключові. Моє бачення, що з такими ритмічними, сильними, постійними і досить прицільними атаками, коли повністю вигорає склад або виробництво, запасу міцності в українських бізнесменів залишилося на шість, максимум 12 місяців в поточному режимі", – підкреслив він.

При цьому, за його словами, далі вибір у виробників буде між відновлювати потужності чи створювати нове виробництво у сусідніх Словаччині, Румунії або Польщі та завозити звідти продукцію.

"А вже бачу такий тренд, коли власники бізнесів, у яких знищили їхні логістичні або індустріальні активи, думають: от зараз ще раз відновлю, вкладу ще EUR5 млн, а яка ймовірність, що через півроку знов не прилетить. Краще ці кошти витратимо і побудуємо менший завод, але вже це буде зроблено в ЄС. І це дуже поганий для нас тренд економічно, тому що це втрачені робочі місця і податки для місцевих бюджетів України, і подальшій відтік економічно активного населення з України", – каже Бондаренко.

За його думкою, щоб знизити вірогідність песимістичного сценарію держава має запропонувати бізнесу програми підтримки.

"Доступ до проєктного фінансування, страховки, бронювання ключових співробітників, бронювання будівельників, які будуть це все відновлювати. Тому що сьогодні насправді більшість виробників і логістичних девелоперів чи власників логістики залишені сам на сам зі своїми проблемами", – констатував він.