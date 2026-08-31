Глава фінкомітету Ради обговорив із місією МВФ виконання зобов'язань України

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев обговорив із представниками місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) виконання Україною домовленостей у межах програм співпраці з Фондом та ЄС у сфері податкової політики, реформування фінансового сектору та ринків капіталу.

"Бесіда надскладна. Стан публічних фінансів не залишає поля для оптимізму", – написав Гетманцев у Телеграмі у понеділок за підсумками зустрічі.

Значна частина зобов’язань потребує законодавчих змін, тоді як у парламенті голоси доводиться збирати фактично під кожне системне рішення.

"Саме тому на сьогодні нашим першочерговим завданням є забезпечення послідовності реформ та своєчасного виконання взятих зобов’язань. Від цього залежить макрофінансова стабільність держави, подальша підтримка та без перебільшення виживання країни", – зазначив він.

Гетманцев також повідомив, що сторони обговорили заходи з подолання бідності, яка зросла вдвічі порівняно з довоєнним періодом, а також конкретні пропозиції щодо підтримки населення.

Окремо йшлося про системну корупцію, зокрема, у банківській сфері у контексті справи "Форест Гамп", та протидію легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Як повідомлялося, місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм 31 серпня розпочала в Києві зустрічі з українською владою та іншими зацікавленими сторонами в рамках візиту персоналу.

У Фонді зазначали, що темами переговорів стануть перспективи української економіки, макроекономічні та структурні реформи в рамках програми розширеного фінансування EFF, а також проєкт держбюджету на 2027 рік.