Ribas Hotels Group інвестує у розвиток Кароліно-Бугазької коси

Група компаній Ribas Hotels Group придбала готель на Кароліно-Бугазькій косі в Одеській області та планує ввести його в експлуатацію до літнього сезону 2027 року, повідомили у пресслужбі компанії агентству "Інтерфакс-Україна".

Угода по придбанню готелю завершена у червні, вже йдуть ремонтні роботи, які, орієнтовно, займуть дев’ять місяців. Робоча назва закладу – Ribas Bugaz, він матиме 66 номерів, ресторан, пляжний клуб і власну пляжну територію на першій лінії. Запланований обсяг інвестицій – 150 млн грн по завершенню проєкту.

Проєкт реалізується власним коштом компанії, а управлятиме готелем Ribas Hotels Management – операційний підрозділ холдингу.

"Ми свідомо вкладаємо власні кошти у розвиток Одещини саме зараз, під час війни, коли по регіону працює ворожа балістика та дрони. Ми віримо у перспективи цього напрямку та у відновлення туризму на узбережжі. Це не девелоперський проєкт на продаж – ми залишаємо готель у власному управлінні й розвиваємо його як частину мережі", – підкреслив засновник Ribas Hotels Group Артур Лупашко.

У компанії пояснили впевненість у вчасності інвестицій у Одеський регіон проведеними дослідженнями. Зокрема, за опитуванням, проведеним у травні 2026 року, Одеса та узбережжя лишаються найпопулярнішим напрямком літнього відпочинку українців – його розглядають 69,8% опитаних, випереджаючи навіть Карпати. Попит на бронювання в Одеському регіоні за мережею RHG зріс на 14% порівняно з минулим роком, а середній тариф за ніч (ADR) – на 27%, що є найагресивнішою динамікою серед усіх напрямків мережі.

Незважаючи на стійку популярність напрямку, цей регіон є найбільш складним для готельного девелопменту у країні. За аналітикою "Обіцяне vs Реальне", підготовленою Ribas Hotels Group та Ribas Invest, коефіцієнт реалізації анонсованих проєктів у Одеській області лише 18%, а 70% заявлених об’єктів заморожено через високі страхові ризики та відсутність іноземного фінансування. Будівництво у регіоні продовжується практично виключно на об’єктах з приватним українським капіталом, що не залежить від банківських лімітів, – саме до цієї категорії належить і новий проєкт RHG.

Ribas Hotels Group – створена 2014 року в Одесі міжнародна керуюча компанія повного циклу та екосистема готельного бізнесу. Об’єднує весь процес: від вибору ділянки, проєктування та будівництва до управління, франчайзингу й інвестування. Ribas Hotels Group єдина готельна група, що самостійно закриває всі етапи створення та розвитку готельних проєктів.

У портфелі компанії 56 проєктів на етапі будівництва, запуску або в управлінні, зокрема, в Україні, Польщі, Туреччині та на Балі. Компанія розвиває міські та курортні готелі 3, 4 та 5-зіркової категорії під брендами Ribas Hotels, Ribas Rooms, WOL home + hotel та Mandra Moments. Загальний номерний фонд оператора становить понад 1 тис. номерів.