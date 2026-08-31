Місцева влада на ОЗП 2026/2027 має створити щонайменше двотижневий резерв пального – указ президента

Місцева влада має для проходження опалювального сезону 2026/2027 забезпечити щонайменше двотижневий резерв пального, йдеться у рішенні Ради національної безпеки та оборони (РНБО) від 5 серпня 2026 року, введеному у дію указом президента України №838/2026 та розміщеному на його офіційному сайті.

"Органам місцевого самоврядування ужити заходів для забезпечення фактично (фізично) наявного резерву пального в обґрунтованому обсязі, але не менше ніж на два тижні, необхідному для сталого проходження опалювального сезону 2026/2027 року, насамперед для сталого функціонування об’єктів життєзабезпечення", – йдеться у рішенні РНБО щодо стану виконання планів стійкості окремих регіонів та схвалення плану стійкості Києва.

Як повідомлялося, Україна з початку 2027 року запроваджує експериментальний проєкт з підземного зберігання нафтопродуктів зі складу мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів (МЗНН), йдеться у постанові Кабінету міністрів №1037 від 13 серпня 2026 року.

Згідно з постановою, експериментальний проєкт, ініціатором якого виступило Міністерство енергетики, має тривати не довше двох років.

Він передбачає, що з 2027 року суб’єкти ринку та оператори зобов’язані зберігати частину обсягів палива дизельного, яка становить не менше 20% загальних обсягів цього виду нафтопродуктів із складу МЗНН, у підземних сховищах нафтопродуктів.