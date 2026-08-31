Рада з протидії відмиванню коштів схвалила четвертий звіт із нацоцінки ризиків для виконання вимог Ukraine Facility та ЄС

Рада з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ/ФРЗМЗ) на позачерговому засіданні 31 серпня схвалила звіт за результатами четвертого раунду Національної оцінки ризиків (НОР), виконавши відповідне зобов’язання України.

Згідно із повідомленням на сайті Міністерства фінансів у понеділок, схвалення документа є індикатором Плану України в межах програми ЄС Ukraine Facility, зобов’язанням за Пакетом розширення ЄС, а також базою для підготовки країни до шостого раунду взаємної оцінки Комітету експертів Ради Європи MONEYVAL.

"Четверта оцінка охопила 30 ризиків і вперше показує їх у динаміці... Висновки звіту – це чіткий орієнтир для наглядової та правоохоронної системи на наступні три роки, який дозволить дієвіше захистити українську економіку", – наводяться у публікації слова міністра фінансів Сергія Марченко.

У Мінфіні зауважили, що документ розроблено за оновленою методологією.

За результатами засідання рада доручила підготувати та подати на розгляд Кабміну детальний план заходів із реагування та мінімізації ідентифікованих ризиків.