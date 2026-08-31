Ощадбанк та Укрексімбанк виставили ТОК Gulliver на аукціон зі стартовою ціною $207 млн

Державні Ощадбанк та Укрексімбанк виставили торговельно-офісний комплекс (ТОК) Gulliver у Києві на відкритий аукціон через систему "Prozorro.Продажі" зі стартовою ціною $207 млн, йдеться на сайті Ощадбанку.

"Прозорий конкурентний аукціон дасть можливість сформувати ринкову ціну активу та залучити до торгів як українських, так і міжнародних інвесторів", – зазначив голова правління Ощадбанку Юрій Каціон.

Згідно з інформацією у системі "Prozorro.Продажі", трираундовий англійський аукціон відбудеться 1 жовтня о 12:20, заявки на участь приймитимуться до 20:00 30 вересня. Стартова ціна становить 9 млрд 235,5 млн грн (без ПДВ), мінімальний крок підвищення ціни – 92,35 млн грн, або 1%, гарантійний внесок – 461,77 млн грн, або 5%.

До складу лота входять торговельно-офісний комплекс із паркінгом загальною площею 151,805 тис. кв. м на Спортивній площі, 1-а у Києві та дві земельні ділянки загальною площею 1,2512 га. Частка Ощадбанку у майні становить 80%, Укрексімбанку – 20%.

Учасником або переможцем аукціону не можуть бути попередній власник Gulliver ТОВ "Три О", його кінцевий бенефіціар, заставодавець, поручитель за консорціумним кредитним договором або пов’язані з ними особи, а також підсанкційні суб’єкти. Для завершення угоди переможець має отримати дозвіл Антимонопольного комітету України на концентрацію або висновок про відсутність необхідності такого дозволу.

Як повідомлялося, наглядові ради Ощадбанку та Укрексімбанку наприкінці липня 2026 року ухвалили рішення продати Gulliver через "Prozorro.Продажі". Продаж має стати завершальним етапом стягнення заставного майна за одним із найбільших проблемних корпоративних кредитів у банківській системі.

Консорціум держбанків почав фінансувати будівництво комплексу у 2006 році, його ввели в експлуатацію у 2014 році. Після кількох реструктуризацій ТОВ "Три О", яке володіло Gulliver, із червня 2024 року почало скорочувати платежі за кредитами, а згодом повністю припинило обслуговування боргу.

26 липня 2025 року було ухвалено рішення про державну реєстрацію права власності на комплекс за консорціумом Ощадбанку та Укрексімбанку внаслідок звернення стягнення на предмет іпотеки через невиконання ТОВ "Три О" зобов’язань за кредитним договором.

Наприкінці жовтня 2025 року комісія з надзвичайних ситуацій Ощадбанку визнала небезпечною для людей та експлуатації комплексу ситуацію, що склалася, зокрема, через відмову працівників ТОВ "Три О" передати в управління критично важливі інженерні комунікації. У грудні банк почав поетапно відкривати комплекс після усунення частини причин надзвичайної ситуації.