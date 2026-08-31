Кабмін призначив незалежним членом наглядради Сенс Банку ексглаву ПриватБанку Бьоша

Герхард Бьош, який з червня 2021 року по листопад 2024 року очолював державний ПриватБанк, найбільший в Україні, призначений незалежним членом наглядової ради державного Сенс банку.

Відповідне розпорядження №864 Кабінет Міністрів ухвалив у понеділок та опублікував на своєму сайті.

Згідно із цим документом, Бьоша призначено до наглядової ради замість Миколи Гладишенка, повноваження якого Кабмін припинив розпорядженням від 21 серпня цього року після появи розслідування Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) "Форест Гамп".

Як повідомлялося, 21 серпня уряд також ввів у наглядову раду Сенс Банку представником від держави ексдиректорку департаменту банківського нагляду НБУ Наталію Дегтярьову. З її призначенням кількість членів наглядової ради зросла до шести, що є мінімальною кількістю для її правомочності. Але призначення Дегтярьової та Бьоша ще має погодити Нацбанк.

Сенс Банк на середину 2026 року із загальними активами 157,7 млрд грн (3,7% загальних активів банківської системи), посідав 9-те місце на ринку.