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Економіка

НКРЕКП посилила з 2027р стандарти якості послуг в оновлених правилах RAB-регулювання для обленерго

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НКРЕКП посилила з 2027р стандарти якості послуг в оновлених правилах RAB-регулювання для обленерго

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), визначила нові умови стимулюючого тарифоутворення (RAB) для операторів систем розподілу (ОСР, обленерго) на другий регуляторний період, який розпочинається з 2027 року.

Своє рішення регулятор закріпив відповідною постановою на засіданні у понеділок.

"Зміни передбачають коригування параметрів регулювання прибутковості, підвищення операційної ефективності ОСР, посилення стандартів якості послуг та оновлення інвестиційних зобов’язань", – повідомила НКРЕКП.

Зокрема, встановлено регуляторну норму доходу на "стару" регуляторну базу активів на рівні 3%, а на "нову" регуляторну базу активів – 16,74%.

"Також додано цільові показники комерційної якості послуг, зокрема щодо достовірності інформації про відключення в електричних мережах, своєчасності надання послуг зі стандартного приєднання та якості комерційного обліку", – зазначив регулятор.

Поміж іншим оновлено підходи до інвестиційних зобов’язань ОСР, а саме збільшено норму обов’язкових реінвестицій з прибутку на "стару" регуляторну базу активів та запроваджено обов’язкові реінвестиції з прибутку на "нову" регуляторну базу активів. Окрім того створено додаткові стимули інвестування.

Комісія очікує, що це дасть змогу створити додаткові можливості для реалізації проєктів з модернізації електричних мереж і оновлення мережевого обладнання.

Також регулятор удосконалив підходи до врахування технологічних витрат електричної енергії та формульні показники для розрахунку тарифів на послуги з розподілу е/е.

Як доповнили в НКРЕКП, рішення підготовлено з урахуванням пропозицій і зауважень, наданих Міністерством енергетики України, НЕК "Укренерго", ОСР, галузевими об’єднаннями та громадськими організаціями під час відкритого обговорення проєкту.

#нкрекп #послуга #якість
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