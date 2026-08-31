Війна може коштувати платникам податків ЄС EUR0,5-1 трлн через небажання перемогти Росію – Глібовицький

Розв’язана Росією проти України війна може завершитися ближче до кінця цього десятиліття, а платники податків ЄС сплатять від півтрильйона до трильйона євро за витрати, пов’язані з цією війною, через небажання ЄС перемогти Росію, таку думку висловив співзасновник та гендиректор Інституту фронтиру Євген Глібовицький на Європейському форумі Альпбах.

"Чи готові європейці протистояти Росії? На мою думку, відповідь – ні. Саме це робить цю війну такою затяжною… Європейці готові платити за фінансові втрати та реконструкцію України, замість того, щоб змушувати Росію платити", – сказав він на дискусійний панелі "Україна як стрес-тест Європи".

Глібовицький констатував, що ситуація виглядає так, що Росія атакує, але європейці платять за це, і Росія залишатиметься безкарною.

"Ви, хлопці, зрештою багаті? У вас нескінченні ресурси, запаси? Я не дивуюся, чому так багато політичних протестів на периферії", – описав своє бачення ситуації співзасновник Інституту фронтиру.

На його думку, без суттєвих змін Європа рухатиметься у напрямку дефіциту безпеки та довіри. "Я запитую австрійців, німців, французів та всіх інших: чи може ваша політична система витримати це, пережити це? Це виклик", – додав експерт.

Він згадав про зменшення довіри до європейських інституцій що б’є по їх ефективності, бо інакше радикальні партії не ставали б такими претендентами на перемогу на виборах, що зараз відбувається.

Він вважає, що в цих умовах ЄС має зробити процес європейської інтеграції, який існує зараз з Україною, вулицею з двостороннім рухом, тоді як зараз "це вулиця з одностороннім рухом", перестати дивитися зверхньо на Україну.

"Росії знадобилося напасти на Україну, щоб ЄС запропонував шлях до членства. І я запитую себе: що змінилося? Чи покращилася Україна з точки зору реформ чи чогось такого? Ні, це лицемірство. Членство в ЄС було запропоновано як втішний приз за відсутність рішення у сфері безпеки", – нагадав Глібовицький.

На його думку, ЄС все ще має інституційну спроможність стати блоком безпеки, обрання президентом США Дональда Трампа також примусило європейців тверезіше дивитися на питання безпеки, але треба робити це швидше, й дрон з вибухівкою у аеропорту Лейпцигу, реакцією на який є закриття Російського дому у Берліні, тому підтвердження.

"Росія відчуває безкарність, бо Європа слабка. Це шлях до страждань. Це шлях до величезних зусиль європейських платників податків, які зрештою заплатять набагато більше. І $300 млрд (заморожених російських коштів) у Euroclear – це дрібниці порівняно з тим, скільки це коштуватиме", – заявив гендиректор Інституту фронтиру.

Він наголосив, що у Європейському Союзі досі немає тверезості щодо загрози, яку становлять такі режими, як Росія та Китай.

"Зрештою, я не можу бути більш французом, ніж француз. Я не можу бути більш німцем, ніж німці. Я не можу бути більшим австрійцем, ніж австрійці. Це не моя робота. Але я хочу зрозуміти, що якщо ми продовжуватимемо вмирати і платити кров’ю, то одного дня ЄС завдасть нам удару в спину, пішовши на компроміс з Москвою, який дасть змогу Російській імперії вижити", – підсумував Глібовицький.