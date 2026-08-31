Профіцит е/е на минулому тижні був обумовлений помірною погодою та атаками на промисловість – ексміністерка енергетики

Ключовими чинниками, що вплинули на формування профіциту електроенергії на минулому тижні, стали помірна погода та ворожі атаки на промислові підприємства, зокрема металургійного комплексу, повідомила ексміністерка енергетики Ольга Буславець у кінці минулого тижня.

"Суттєво знизилось електроспоживання через комфортну погоду з помірними температурами, а також внаслідок ракетних атак на промисловість, зокрема на енергоємні підприємства металургійного комплексу", – написала вона у Facebook.

Водночас, за її словами, повернення тиждень тому в роботу після ремонту чергового атомного енергоблоку додало потужності в енергосистему.

За інформацією Буславець, на профіцит електроенергії нарешті адекватно відреагував ринок, зокрема, ціни на оптовому ринку електроенергії за останній тиждень у робочі дні знизилися на 59%.

За підсумками 28 днів серпня Україна є нетто-експортером електроенергії до країн ЄС: загальний обсяг експорту становив 230,2 тис. МВт*год проти 178,4 тис. МВт*год імпорту.

Як вважає ексміністерка, поки що енергетична інфраструктура не є пріоритетом для ворога, але з наближенням осінньо-зимового періоду ризик відновлення масштабних атак на об’єкти енергетики буде критично зростати.

Наразі в енергосистемі України працюють 7 з 9 енергоблоків АЕС, розташованих на неокупованих територіях, два енергоблоки перебувають у плановому ремонті.

Виробництво електроенергії ГЕС залишається низьким після пошкоджень, спричинених ракетно-дроновими атаками, а також через поточну маловодність Дніпра та Дністра. Також знаходиться на низькому рівні виробіток е/е на ТЕС та ТЕЦ через ремонтну кампанію, відновлення генеруючих потужностей після завданих пошкоджень та низький попит. Водночас виробництво е/е ВДЕ з початком осені перебуває поки на достатньо високому сезонному рівні.