Соняшник в Україні подорожчав, ріпак і соя - лише на західному кордоні – Spike Brokers

Ціна соняшнику в Україні за тиждень зросла на $20 – до $460 за тонну з ПДВ на базисі CPT завод, повідомила брокерська компанія Spike Brokers у щотижневому огляді ринку.

За даними брокерів, українські олійні того тижня демонстрували різну динаміку залежно від напрямку реалізації. Ціна соняшнику на базисі CPT завод зросла з $440 до $460 за тонну, ріпаку на FCA Чоп – з $550 до $555 за тонну, водночас на CPT завод знизилася з $485 до $480 за тонну.

"Західний експортний канал отримує більшу премію, тоді як портовий та внутрішній переробний паритети тримають дисконтний характер", – зазначено в огляді.

Упродовж 1-27 серпня експорт соняшникової олії зменшився на 42,5% проти обсягів аналогічного періоду липня – до 131,3 тис. тонн з 228,4 тис. тонн. Насіння соняшнику Україна майже не експортувала – 0,6 тис. тонн проти 2,6 тис. тонн місяць тому. Водночас реалізація за кордон соняшникового шроту збільшилася на 28% – до 83,1 тис. тонн із 64,9 тис. тонн.

За цей період Україна експортувала 255,2 тис. тонн насіння ріпаку проти 11,8 тис. тонн за аналогічний період липня, збільшивши обсяг у 21,6 раза. Експорт ріпакової олії зріс у 4,6 раза – до 69,4 тис. тонн проти 15,2 тис. тонн відповідно. Основними покупцями насіння ріпаку стали Німеччина – 109,2 тис. тонн, Нідерланди – 84,3 тис. тонн та Чехія – 25,1 тис. тонн, на які припало близько 86% серпневого експорту цієї продукції.

Експорт сої за 1-27 серпня скоротився на 55,6% – до 27,1 тис. тонн. Соєвої олії експортовано 33,3 тис. тонн, що на 11% менше, ніж за аналогічний період липня, соєвого шроту – 70,7 тис. тонн (-28,9%). Сукупний експорт соєвих бобів, олії та шроту становив 131,1 тис. тонн проти 197,8 тис. тонн за аналогічний період липня, скоротившись на 34%.

Для ГМО-сої ціна на базисі CPT порт знизилася з $420 до $410 за тонну, CPT завод – з $425 до $400, тоді як FCA Чоп зросла з $435 до $450 за тонну. У сегменті не-ГМО сої ціна на CPT порт знизилася з $440 до $430 за тонну, тоді як FCA Чоп зросла з $470 до $475.

За інформацією Spike Brokers, різниця між цінами на західному та іншими напрямками для олійних продовжує зростати. Зокрема, спред між FCA Чоп та CPT завод для ГМО-сої за тиждень розширився з $10 до $50 за тонну, а різниця між FCA Чоп та CPT порт для не-ГМО сої – з $30 до $45 за тонну.