Президентка КАІ Семенова: Бізнес-логіка – це працювати на вимірюваний результат, а не про здачу в оренду корпусів

Президентка Національного університету "Київський авіаційний інститут" Ксенія Семенова заявляє, що при тому, що в КАІ з’явилася бізнес-логіка в управлінні процесами, у виші стало об’єктивно більше науки.

"Те, що я побачила за два роки, то академічна складова йде поруч із бізнес-складовою. Я не побачила жодного моменту, в якому бізнес-процеси в університеті йдуть усупереч науковим. У науці нас цікавить, щоб наше дослідження було цікаве для світу. Якщо людина сидить у лабораторії, робить щось для власного задоволення, і це не приносить користі суспільству, це не вважається наукою. Для університету важливо, щоб ті наукові дослідження, які в університеті відбуваються, мали вплив на світ" – сказала Семенова в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, чи враховує академічну складову бізнес-підхід, за яким наглядова рада обирає менеджерів університету.

Крім того, вона наголосила, що наука вимірюється конкретними цифрами: скільки в тебе науковців, яких цитують інші науковці у світі, скільки грантів ви виграли цього року, який обсяг цього фінансування, який імпакт твого дослідження на світ, скільки разів твоє дослідження застосовувалося в якихось конкретних проєктах.

"Оце є бізнес-логіка. Працювати як бізнес – це означає працювати на вимірюваний результат. І в науці світ уже, напевно, років 150 працює на вимірюваний результат. Іншого способу це оцінити немає", – додала президентка.

За її словами, коли йдеться про бізнес-підхід, то мова не йде про те, що: "Давайте заробляти гроші. Якщо нам краще здати в оренду корпус, а не робити там наукові дослідження, давайте здавати в оренду корпус".

"Я думаю, що є ректори, які це собі так уявляють. Але це працює не так, тому що стратегічно вигідніше розвивати тут науку, яка буде корисна всьому світові, а не здати в оренду корпус. І ми бачимо цей результат, наприклад, для авіаційного університету. Чи ми закрили університет і продали будівлі, бо держава би отримала купу грошей відразу за це все? Ні. Ми почали заводити сюди великі наукові проєкти. У нас є два проєкти Erasmus+, де ми є лідерами, є два нових "Горизонтівських" дослідницьких проєкти, є шість проєктів проєктної аспірантури. Тобто науки тут стало об’єктивно більше. При тому, що в нас з’явилася бізнес-логіка. Тому що у всіх керівників за напрямками є вимірювані задачі", – додала Семенова.

Як повідомлялося, у вересні 2024 року Кабінет міністрів запустив у трьох вишах експериментальний проєкт із посилення ролі наглядових рад. Зокрема, учасниками експерименту стали Національний авіаційний університет (НАУ), який реорганізовано в державне некомерційне підприємство Національний університет "Київський авіаційний інститут" (КАІ), а також Запорізький національний університет і Карпатський національний університет імені Василя Стефаника.

В квітні 2024 року депутатку Київської міської ради Ксенію Семенову призначено виконувачкою обов’язків ректора тоді ще Національного авіаційного університету. В серпні 2025 року Семенова за результатами виборів наглядової ради була обрана президенткою реформованого ДУ "Київський авіаційний інститут".

Президентка КАІ Семенова заявляє, що виш прагне бути схожим на Державний університет Фінляндії Аалто, Технічний університет Мюнхена чи Делфтський техуніверситет, але найближчі 2-4 роки буде конкурувати за студентів з університетами Чехії, Словаччини і Польщі.

Семенова також заявляє, що модель управління і організаційно-правова форма КАІ забезпечують ту автономність, яку хочуть усі інші виші, але вони не хочуть брати на себе відповідальність.