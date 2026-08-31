RSE відкрила в КПІ імені Сікорського Energy Resilience Lab

Інжинірингова компанія RSE відкрила в Київському політехнічному інституті (КПІ) імені Ігоря Сікорського навчально-дослідний центр Energy Resilience Lab, повідомила компанія.

Як зазначається в її повідомленні у Facebook, Energy Resilience Lab дозволить студентам-енергетичним інженерам працювати із сучасним енергетичним обладнанням, досліджувати технології розподіленої генерації та отримувати практичний досвід роботи з рішеннями, які вже впроваджені на реальних енергетичних об'єктах в Україні.

"Сьогодні Україні потрібні не лише нові енергетичні потужності, а й інженери, які знають, як ними керувати та управляти. Ми хотіли створити місце, де студенти працювали б не з абстрактними моделями, а з технологіями та викликами, з якими фахівці в галузі енергетики вже стикаються на реальних об'єктах сьогодні", – прокоментував засновник RSE Андрій Гріненко.

Вказується, що RSE разом з MWM (Caterpillar Energy Solutions) надали для Energy Resilience Lab сучасне навчальне обладнання, в тому числі генераторну установку MWM TCG 2016 потужністю 600 кВт, настільні симулятори автоматизації, програмні симулятори роботи двигуна та вдосконалений симулятор для синхронізації когенераційної установки з енергосистемою.

RSE звернула увагу, що аналогічне навчальне обладнання використовується в навчальному центрі MWM у Мангеймі (Німеччина), де фахівці з енергетики проходять технічну підготовку та сертифікацію. Крім того, зазначається, що в цьому центрі восени 2025 року пройшли спеціалізоване технічне навчання десять викладачів, які працюватимуть зі студентами в Energy Resilience Lab.

Компанія також підкреслила, що за підтримки Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) запроваджену раніше RSE навчальну дисципліну з когенерації, інтегровану в освітню програму підготовки інженерів-енергетиків. було розширено та перетворено на академічний курс "Когенераційні системи для стійкого енергопостачання".

На думку компанії, академічний курс може бути використаний іншими навчальними закладами, а Energy Resilience Lab може слугувати практичним навчальним центром.