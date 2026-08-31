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Економіка

Валютні інтервенції НБУ минулого тижня зросли на 6,5%

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Валютні інтервенції НБУ минулого тижня зросли на 6,5%

Національний банк України (НБУ) того тижня збільшив інтервенції на міжбанківському ринку на $77,9 млн, або на 6,5%, – до $1 млрд 272,2 млн, свідчить статистика на сайті регулятора.

Згідно з даними Нацбанку, за перші чотири дні минулого тижня середньоденне негативне сальдо купівлі та продажу валюти юрособами збільшилося майже до $195,0 млн із $171,9 млн за той самий період тиждень тому та сумарно становило $779,9 млн.

При цьому на ринку валютообмінних операцій населення середньоденне негативне сальдо зросло: з понеділка по четвер воно становило $24,6 млн проти $23,0 млн позаминулого тижня, а купівля безготівкової валюти всі ці дні перевищувала її продаж.

Офіційний курс гривні до долара зміцнився з 44,6590 грн/$1 на початку тижня до 44,5445 грн/$1 наприкінці, при цьому офіційний курс гривні до євро в понеділок, 24 серпня, послабився до історичного мінімуму – 52,2492 грн/EUR1.

На готівковому ринку курс долара протягом тижня рухався слідом за офіційним: курс купівлі зменшився на 7 коп. – до 44,42 грн/$1, а курс продажу майже на 10 коп. – до 44,78 грн/$1.

#валютні_інтервенції
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