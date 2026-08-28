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Економіка

"Слуга народу" 31 серпня обговорить термінові законопроєкти для покриття дефіциту держбюджету – депутатка

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"Слуга народу" 31 серпня обговорить термінові законопроєкти для покриття дефіциту держбюджету – депутатка
Фото: Unsplash

Фракція правлячої партії "Слуга народу" у понеділок, 31 серпня, проведе засідання за участі прем’єр-міністра Сергія Корецького і міністра фінансів Сергія Марченка, повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

"Судячи з усього, буде розмова про те, що необхідно терміново схвалити законопроєкти, до яких прив’язані кошти ЄС та міжнародна фінансова допомога, оскільки грошей дуже сильно бракує. Лише в Міноборони дефіцит бюджету – $27 млрд", – написала вона у телеграм у п’ятницю.

За словами депутатки, у списку термінових законопроєктів, зокрема, №14327-д – про приєднання України до Єдиного європейського платіжного простору (SEPA), який входить до переліку умов програм МВФ і Світового банку, а також – до пакета Ukraine Facility на третій квартал, від якого залежить виплата EUR2,95 млрд.

Як повідомлялося, 31 серпня розпочнеться також візит персоналу Міжнародного валютного фонду (МВФ), у програмі співробітництва з яким Україна затримує виконання відразу кількох структурних маяків.

#держбюджет #слуга_народу #дефіцит
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