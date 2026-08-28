Україна запускає експериментальний проєкт з підземного зберігання пального

Україна з початку 2027 року запроваджує експериментальний проєкт з підземного зберігання нафтопродуктів зі складу мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів (МЗНН), йдеться в постанові Кабінету міністрів №1037 від 13 серпня 2026 року, опублікованій в Урядовому порталі.

Згідно з постановою, експериментальний проєкт, ініціатором якого виступило Міністерство енергетики, має тривати не довше двох років.

"З початку третього базового року (2027 року) суб’єкти ринку та оператори зобов’язані зберігати частину обсягів палива дизельного, яка становить не менше 20% загальних обсягів цього виду нафтопродуктів із складу МЗНН, у підземних сховищах нафтопродуктів", – йдеться в порядку реалізації експериментального проєкту до постанови.

Проєкт передбачає розгалуженої системи підземних сховищ нафтопродуктів та умов для їхнього безпечного зберігання, зазначається в порядку.

Міністерство енергетики визначено координатором експериментального проєкту, АТ "Укртранснафта" – спеціалізованим відповідальним зберігачем.

Водночас, функціонування спеціалізованого відповідального зберігача дає право іншим суб’єктам ринку зберігати нафтопродукти у власних підземних сховищах.

Перелік держоб’єктів, майно яких може використовуватись як підземні сховища, визначений у закритій частині постанови.

Міненерго має забезпечити реалізацію проєкту спільно, зокрема, з НАК "Нафтогаз України", "Укртранснафтою" та "Оператором ринку".

Директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн стосовно експериментального проєкту зауважив, що наразі в країні немає підземних сховищ, і за чотири місяці до початку терміну ніхто не встигне навіть зробити проєкт. Водночас він звернув увагу на те, що постанова передбачає використання для цих цілей нафтопроводів, соляних каверен, виснажених нафтових або газових родовищ та інших геологічних формацій.

Куюн також зазначив, що найближчим часом державні банки за рішенням уряду можуть почати кредитування проєктів підземних сховищ нафтопродуктів під 10% річних з компенсацією державою решти відсотків. Сума кредитування, за його інформацією, може бути від 100 млн грн до 1 млрд грн. Водночас Куюн припустив, що в таких випадках передбачається жорстка умова запуску сховищ протягом року.

Втім, на його думку, рік – це нереальний термін, тому від уряду буде потрібно пришвидшення погодження проєктної документації, термін якого зараз становить рік-півтора. При цьому директор А-95 зауважив, що приватні оператори мереж АЗК вже почали будівництво підземних сховищ "на свій страх і ризик", паралельно погоджуючи проєкти.

Він також звернув увагу на загальне питання зберігання МЗНН з 2027 року.

"Закон (про МЗНН), хоча і заблокований підзаконними актами, але формально працює, і наразі норматив МЗНН складає 6% (ринку – ЕР), або приблизно 600 тис. т. Обсяг, який фізично немає де зберігати – ані під землею, ані над землею. Та і не буде ніхто на землі зберігати, бо це самогубство для бізнесу. Якщо нічого не зміниться, з 2027 року норматив автоматично зростає до 9%", – описав ситуацію Куюн.

При цьому він додав, що в Міненерго розуміють проблему і підготували зміни до закону, які вже нараховують 300 правок.

"Позиції такі: всі без винятку розуміють головне – запаси потрібні, але вони мають бути захищеними. І ці запаси мають бути в Україні, фантазії про зберігання закордоном швидко розвіюються", – резюмував директор А-95.

Як повідомлялося, парламент прийняв закон МЗНН 21 листопада 2023 року.

У пояснювальній записці до законопроєкту №9024-д зазначалося, що його ухвалення дозволить створити в Україні систему мінімальних запасів нафти й нафтопродуктів та врегулює відносини у сфері управління такими мінімальними запасами, а також забезпечить виконання взятих Україною зобов’язань з імплементації Директиви 2009/119/ЄС.

На думку СЕО OKKO Group Василя Даниляка, створювати МЗНН доцільно тільки тоді, коли Україна матиме в розпорядженні достатній підземний резервуарний парк.