Бізнес має адаптуватися не лише до воєнних реалій, а й до мінливих геополітичних, – Скібіцький

Український бізнес має адаптуватися до мінливих геополітичних реалій – нові ринки, зокрема технологічні, а також побудова нових зв’язків у ключових інтересах України на світовій арені.

Таку думку висловив заступник начальника ГУР МО України Вадим Скібіцький під час зустрічі з членами CEO Club – об’єднанням бізнесменів, які сприяють економічному, технологічному та соціальному розвитку держави, а також із керівниками українських оборонних компаній.

"Сьогодні ситуація у світі змінюється дуже швидко, тож український бізнес має адаптуватися не тільки до українських воєнних реалій, а й до мінливих геополітичних, адже розвиток конкурентної економіки, виходи на нові ринки, зокрема технологічні, а також побудова нових зв’язків – серед ключових інтересів України на світовій арені", – наголосив Скібіцький.

Під час зустрічі обговорили геополітичну ситуацію, перебіг російсько-української війни, плани держави-агресора щодо виробництва озброєнь, безпекові загрози для Європи та виклики, що постають перед українською економікою.

Скібіцький подякував представникам бізнесу за вагомий внесок у розвиток України та за протидію російській агресії.