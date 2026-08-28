Нацбанк ввів в обіг монети на честь Дніпропетровської та Кіровоградської областей

Національний банк України (НБУ) 28 серпня ввів в обіг дві нові обігові пам’ятні монети номіналом 10 грн із серії "Ми сильні. Ми разом", присвячені Дніпропетровській та Кіровоградській областям, повідомив регулятор у п’ятницю.

"Дніпропетровщина і Кіровоградщина – кожна зі своїм характером та своєю роллю, але сьогодні обидві щодня роблять величезну роботу для життя країни", – зазначив голова регулятора Андрій Пишний.

За даними Нацбанку, поступово в готівковий обіг буде введено по 2 млн штук кожної з нових монет. Частину тиражу сформовано у спеціально оформлені ролики по 25 монет, тираж кожного такого ролика становить 15 тис. шт.

Монети виготовлені зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом. На їх реверсі зображено стилізовану мапу України з адміністративними межами та виокремленою територією відповідної області.

Нові монети є законними платіжними засобами та прийматимуться за номіналом 10 грн. Нацбанк поступово передаватиме їх банкам та інкасаторським компаніям для подальшої видачі клієнтам.

Ролики з монетами можна буде придбати в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та у банків-дистриб’юторів.

Як повідомлялося, Нацбанк започаткував серію "Ми сильні. Ми разом" у грудні 2025 року, її загальний тираж планувався на рівні 54 млн монет. Раніше в межах серії вже вийшли монети, присвячені Автономній Республіці Крим, Донецькій, Луганській, Запорізькій, Харківській, Херсонській, Сумській, Чернігівській, Миколаївській та Одеській областям.