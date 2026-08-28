Корпорація "Еталон" до зими має поставити Чернівецькій ОДА 19 шкільних автобусів за 78,8 млн грн

Торговий дім "Еталон-Авто" корпорації Еталон до 1 грудня 2026 року має поставити на адресу профільного департаменту Чернівецької ОДА 19 шкільних автобусів на загальну суму 78,76 млн грн (з ПДВ).

Згідно з інформацією в Prozorro, відповідний договір по результатах проведеної процедури закупівлі сторони підписали 28 серпня.

Чернівецька ОДА 14 серпня оголосила закупівлю 19 автобусів (з них 8 – з двома місцями для школярів з обмеженою здатністю до пересування) на суму 65,33 млн грн (без ПДВ).

"Еталон", що був єдиним учасником закупівлі, запропонував на цю суму 11 звичайних автобусів виробництва 2026 року екостандарту євро5 по ціні (без ПДВ) 3,3 млн грн за один (ступінь локалізації 53,9%) та 8 спеціалізованих за 3,67 млн грн (49,8%).

Раніше Чернівецька ОДА оголошувала закупівлю 20 шкільних автобусів на загальну суму 65,6 млн грн (без ПДВ), зокрема, 8 од. з двома місцями для школярів з обмеженою здатністю до пересування.

Однак торги не відбулися за відсутності учасників і були автоматично відмінені, після чого замовник зменшив кількість автобусів та дещо підвищив суму закупівлі.

Закупівля фінансується за рахунок субвенції з держбюджету (73,1 млн грн) та співфінансування з місцевого бюджета (5,66 млн грн).

Програма "Шкільний автобус" з 2024 року реалізується завдяки фінансовій співпраці між ЄС та Україною в рамках реалізації інструменту Ukraine Facility, а одною з умов закупівлі є обов’язкова наявність автобусів з двома місцями для школярів з обмеженим пересуванням.

На реалізацію програми субвенція з держбюджету на поточний рік становить 2 млрд грн, планується закупівля понад 540 автобусів через електронний каталог Prozorro Market.

Мінімальний рівень локалізації на поточний рік становить 30%.