ЄБА пропонує уряду повернути пільговий механізм оренди для портової інфраструктури Великої Одеси

Європейська бізнес-асоціація (ЄБА) звертається до Кабінету Міністрів та профільних відомств із пропозицією повернути пільговий механізм нарахування та сплати орендної плати за використання державної інфраструктури у портах Великої Одеси на період їх блокування через ворожі атаки.

"Як наслідок, кількість суднозаходів майже відсутня, а портові оператори продовжують витрачати значні кошти на утримання трудових колективів, інфраструктури та спецтехніки. А за нинішніх обсягів роботи ці витрати не покриваються доходами від перевалки вантажів", - пояснила ЄБА у своєму зверненні у п’ятницю.

Зазначається, що асоціація просить внести відповідні зміни до постанови Кабінету Міністрів №634, нагадавши, що відповідний механізм застосовувався у 2022-2023 роках, в межах якого портових операторів повністю звільнили від орендної плати за об’єкти, які фактично не використовувалися у відповідних звітних періодах.

"Підставою були довідки балансоутримувачів орендованого майна та відповідні рішення орендодавця", - зазначили в Асоціації.

ЄБА нагадує, що застосування механізму в портах Одеси, Чорноморську та Південного, після того як у 2024 році відновили роботу портів Великої Одеси в межах Українського коридору, було припинено. Водночас відповідне рішення залишилося для портів Миколаєва, Ольвії та Білгород-Дністровського, які продовжували бути заблокованими.

У бізнес-спільноті вважають, що повернення пільгового механізму надасть змогу зменшити фінансове навантаження на портових операторів та допоможе їм забезпечувати готовність портів до відновлення повноцінної роботи після стабілізації безпекової ситуації.

Як повідомлялося, за даними Адміністрації морських портів України (АМПУ), з 1 січня по 24 серпня цього року було зафіксовано 185 атак по портах Одеської області, 92 атаки – по суднах в портах, 69 атак – по суднах за межами портів.