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Економіка

Мережі "Запоріжжяобленерго" з понеділка були атаковані РФ 17 разів та зазнали понад 100 пошкоджень – глава компанії

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Мережі "Запоріжжяобленерго" з понеділка були атаковані РФ 17 разів та зазнали понад 100 пошкоджень – глава компанії
Фото: https://www.facebook.com/Stasevsky/

Упродовж тижня РФ завдала 17 ударів по енергооб’єктах "Запоріжжяобленерго", понад 100 разів пошкодила електромережі та двічі атакувала бригади оператора системи розподілу елекроенергії (ОСР), повідомив керівник компанії Андрій Стасевський.

"Тиждень ще не добіг кінця, а ми вже маємо понад 100 випадків пошкодження електромереж – високовольтних та інших повітряних ліній електропередачі, кабельних ліній та трансформаторних підстанцій. Зафіксовано 17 ударів по наших енергооб’єктах, двічі ворожі БПЛА атакували бригади під час відновлювальних робіт", – написав Стасевський у Facebook у п’ятницю.

За його словами, наразі найгарячішим напрямком залишаються прилеглі до обласного центру громади. Зокрема, ОСР вже 10 разів повністю або частково заживлював після обстрілів РФ мешканців Кушугума та Балабиного.

Стасевський назвав "сумним рекордом" цього тижня – півтори години між відновленням та новим знеструмленням.

Всього з початку тижня "Запоріжжяобленерго" відновлено електропостачання 68,6 тис. родин.

Як повідомлялося, кількома днями раніше Стасевський зазначав, що запорізькі енергетики на багатьох ділянках працюють тільки під прикриттям військових, а кооперація з групами супроводу Сил оборони України під час виконання аварійно-відновлювальних робіт демонструє свою ефективність, оскільки дає можливість працювати в умовах обстрілів РФ.

#мережі #запоріжжяобленерго #атаки_рф
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