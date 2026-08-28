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Економіка

Пошкоджено гіпермаркет FOZZY у Вишневому

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Внаслідок російського удару у п’ятницю пошкоджено гіпермаркет FOZZY у Вишневому Київської області, повідомили у пресслужбі компанії.

"Сьогодні внаслідок російської атаки зазнав влучання наш гіпермаркет FOZZY у Вишневому. Найважливіше – люди не постраждали. Наразі на місці працюють рятувальники та триває ліквідація наслідків атаки", - повідомили у фейсбук.

Масштаб пошкоджень оцінюється. Гіпермаркет не працює.

Як повідомлялось, вчора внаслідок російської атаки під Києвом був пошкоджений склад мережі "Фора", яка входить до Fozzy Group, це третя атака у серпні на логістичну інфраструктуру, що використовує "Фора". Раніше, 6 серпня, внаслідок російського обстрілу були пошкоджені чотири розподільчі центри Fozzy Group.

Торгово-промислова група Fozzy Group має більш ніж 825 торгових точок по всій території країни. Компанія розвиває торговельні мережі різних форматів: супермаркети "Сільпо", оптові гіпермаркети Fozzy, магазини біля дому "Фора", дискаунтери Thrash!Траш!, фармацевтичні супермаркети "Біла ромашка", магазини для домашніх тварин E-ZOO.

#атака_рф #fozzy_group #гіпермаркет
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