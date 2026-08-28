"Ковальська" сертифікувала виробництво бетонів у Києві та Чернігові за стандартами ЄС

Промислово-будівельна група "Ковальська" сертифікувала виробництво бетонів та бетонних сумішей у Києві та Чернігові відповідно до вимог ДСТУ EN 206:2022 (EN 206:2013+A2:2021, IDT), повідомили у пресслужбі компанії агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами директорки Kovalska Lab Вікторії Співак, сертифікація охоплює весь асортимент товарних бетонів — усіх класів міцності, експозиції та консистенції.

"Ми працюємо, щоб наші клієнти завжди були впевнені у високій якості будівельних матеріалів і сервісів. Тож після того, як усі наші бетонні заводи пройшли сертифікацію за міжнародними стандартами ISO та перевірку системи заводського контролю на виробництві, наступним логічним кроком стала сертифікація продукції відповідно до європейських вимог", — зазначила вона.

Україна з 1 січня 2026 року перейшла на нову модель регулювання ринку будівельної продукції, що базується на Регламенті ЄС 305/2011, внаслідок чого значна кількість старих ДСТУ втратила чинність, а на заміну їм прийшли європейські стандарти для будівельної продукції. Для бетонних сумішей та бетонів також оновили технічні вимоги та методи випробувань. Як зазначають у компанії, наразі товарний бетон не входить до переліку продукції, що підлягає декларуванню суттєвих експлуатаційних характеристик, і законодавство не встановлює вимоги щодо його обов’язкової сертифікації, але "Ковальська" добровільно сертифікувала товарні бетони за європейським стандартом.

Сертифікацію провів незалежний сертифікаційний орган — ТОВ "Укрсертіфікейшн", який спеціалізується на оцінці відповідності продукції будівельного та промислового призначення, а також має власну випробувальну лабораторію.

Як повідомлялось, з 2026 року всі підприємства дивізіону Бетон "Ковальської" сертифіковані за міжнародними стандартами ISO 9001, 14001 та 45001 з якості, екології, охорони здоров’я та безпеки праці.

ПБГ "Ковальська" працює на будівельному ринку України з 1956 року. Об’єднує понад 20 підприємств у сфері видобутку сировини, виробництва продукції та будівництва. Продукція представлена брендами "Бетон від Ковальської", "Авеню", Siltek. Підприємства "Ковальської" працюють у Київській, Житомирській, Львівській та Чернігівській областях.