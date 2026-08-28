Україна накопичила "зимовий" запас газу 14,6 млрд куб. м на місяць раніше плану – глава Міненерго

Україна накопичила у ПСГ 14,6 млрд куб. м газу, необхідного для базового сценарію проходження зими, повідомив перший віцепрем’єр-міністр енергетики Денис Шмигаль.

"В українських підземних сховищах наразі 14,6 млрд куб. м газу. Ми досягли цільового показника наповненості ПСГ на місяць раніше від плану", – написав Шмигаль у Телеграм-каналі у п’ятницю.

Він висловив подяку українським видобувним компаніям, ТОВ "Оператор ГТС України", НАК "Нафтогаз України" та всім працівникам паливно-енергетичного комплексу за цю роботу.

"У частині запасів газу ми готові до осінньо-зимового періоду 2026/2027. Продовжуємо роботу за іншими напрямами", – підкреслив глава Міненерго.

Як повідомлялося, 21 серпня Шмигаль зазначав, що Україна накопичила в підземних сховищах 14,3 млрд куб. м газу. За його словами, "Нафтогаз" цього року вже законтрактував понад 2,09 млрд куб. м газу, 2 млрд куб. м з яких імпортовано у січні-липні.