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Економіка

НБУ проводитиме позапланові перевірки на платіжному та небанківському фінринках за зверненням держорганів

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НБУ проводитиме позапланові перевірки на платіжному та небанківському фінринках за зверненням держорганів
Фото: https://bank.gov.ua

Національний банк України (НБУ) зможе проводити позапланові виїзні перевірки на платіжному ринку та ринку небанківських фінансових послуг за зверненням або дорученням державного органу у випадках, передбачених законом, повідомив регулятор.

Нацбанк також доповнив перелік підстав для відкликання ліцензії фінансової компанії або ломбарду: такою підставою визначено ризикову діяльність, що загрожує інтересам клієнтів чи кредиторів.

Крім того, встановлено штраф для фінансових компаній за порушення вимог щодо суміщення діяльності з надання окремих фінансових послуг із факторингом – від п’яти до 500 мінімальних заробітних плат, визначених на 1 січня року, в якому ухвалюється рішення про штраф.

До звіту про перевірку можна буде включати обставини, які можуть стати підставою для застосування заходів впливу, навіть якщо їх не було зафіксовано в довідці про перевірку, але встановлено під час додаткового опрацювання зібраної інформації. У такому разі учасник ринку може надати пояснення або заперечення з документальним підтвердженням.

Строк підготовки звіту за результатами інспекційної перевірки на ринку небанківських фінансових послуг збільшено з 30 календарних до 35 робочих днів.

Зміни також визначають порядок перегляду професійного судження НБУ під час виїзних перевірок. Учасник ринку в разі незгоди з таким судженням має 15 робочих днів із дня отримання довідки для подання заяви про його перегляд, а профільний комітет регулятора – ще 15 робочих днів для ухвалення рішення.

Адміністративні провадження щодо застосування заходів впливу, розпочаті до набрання чинності постановою, завершуватимуться вже з урахуванням нових правил.

Зміни затверджені постановою правління НБУ №96, яка набрала чинності 28 серпня 2026 року.

#перевірки #нбу
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