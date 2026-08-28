НБУ проводитиме позапланові перевірки на платіжному та небанківському фінринках за зверненням держорганів

Національний банк України (НБУ) зможе проводити позапланові виїзні перевірки на платіжному ринку та ринку небанківських фінансових послуг за зверненням або дорученням державного органу у випадках, передбачених законом, повідомив регулятор.

Нацбанк також доповнив перелік підстав для відкликання ліцензії фінансової компанії або ломбарду: такою підставою визначено ризикову діяльність, що загрожує інтересам клієнтів чи кредиторів.

Крім того, встановлено штраф для фінансових компаній за порушення вимог щодо суміщення діяльності з надання окремих фінансових послуг із факторингом – від п’яти до 500 мінімальних заробітних плат, визначених на 1 січня року, в якому ухвалюється рішення про штраф.

До звіту про перевірку можна буде включати обставини, які можуть стати підставою для застосування заходів впливу, навіть якщо їх не було зафіксовано в довідці про перевірку, але встановлено під час додаткового опрацювання зібраної інформації. У такому разі учасник ринку може надати пояснення або заперечення з документальним підтвердженням.

Строк підготовки звіту за результатами інспекційної перевірки на ринку небанківських фінансових послуг збільшено з 30 календарних до 35 робочих днів.

Зміни також визначають порядок перегляду професійного судження НБУ під час виїзних перевірок. Учасник ринку в разі незгоди з таким судженням має 15 робочих днів із дня отримання довідки для подання заяви про його перегляд, а профільний комітет регулятора – ще 15 робочих днів для ухвалення рішення.

Адміністративні провадження щодо застосування заходів впливу, розпочаті до набрання чинності постановою, завершуватимуться вже з урахуванням нових правил.

Зміни затверджені постановою правління НБУ №96, яка набрала чинності 28 серпня 2026 року.