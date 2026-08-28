За серпень окремі складові експорту з РФ скоротилися на 80% – Зеленський

За серпень окремі складові експорту з РФ скоротилися на 80%, російська сторона також визнає, що кораблі її Чорноморського флоту фактично заблоковані у Новоросійську завдяки українським дроновим ударам, заявив президент України Володимир Зеленський за результатами доповіді керівника ГУР МО Олега Іващенка.

"Наша воєнна розвідка фіксує, що за внутрішніми російськими документами тільки за цей місяць окремі складові експорту з країни-агресорки вже скоротились на 80%. Це відчутні втрати російського федерального бюджету, а також регіональних бюджетів, які і так перебували на межі банкрутства. Російська сторона визнає, що й кораблі її Чорноморського флоту фактично заблоковані у Новоросійську завдяки нашим ударам дронами та не здатні оперувати в морі. Виходу з такої ситуації російське керівництво не знаходить", – написав Зеленський у телеграм-каналі у п’ятницю.

За словами президента, Росія розглядає, зокрема, рішення щодо оснащення цивільних суден стрілецькою зброєю, засобами РЕБ та військовим персоналом, оскільки російський флот не спроможний забезпечити конвої для торговельного і тіньового флоту, який заходить у відповідні порти.

"Підготуємо відповідні наші засоби реагування на таку мілітаризацію Росією судноплавства", – додав Зеленський.

Він також повідомив, що Україна буде протидіяти планам Росії щодо масштабування виробництва балістичних ракет, "і важливо, щоб була відповідна санкційна підтримка в основних світових юрисдикціях".

"Усе постачання компонентів, обладнання та верстатів, які Росія використовує для виробництва ракет, повинно бути повністю заблоковане. І це відповідальність, зокрема, й партнерів: без іноземних компонентів росіяни не здатні реалізувати жоден з пунктів своєї ракетної програми", – наголосив глава держави.