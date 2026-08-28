Кількість молодих чоловіків-кандидатів на Work.ua через рік після оновлення правил виїзду скоротилася на 19% - дослідження

Кількість чоловіків віком 18–22 років, які відгукувалися на вакансії, у липні цього року порівняно з показником рік тому скоротилася на 19% - із 16,7 тис. до майже 13,5 тис., свідчать дані дослідження кадрового порталу Work.ua.

Згідно з оприлюдненими даними кількість відгуків серед жінок відповідної вікової категорії зменшилася на 2% - із майже 33,4 тис. у липні-2025 до 33 тис. у липні-2026, тоді як загальна кількість кандидатів на сервісі зросла на 11%.

Найбільше падіння відгуків серед чоловіків віком 18-22 років зафіксовано в категоріях: культура, музика, шоу-бізнес - на 41%, бухгалтерія, аудит - на 30%, готельно-ресторанний бізнес, туризм/ секретаріат, діловодство/АГВ/роздрібна торгівля - на 29%, ЗМІ, видавництво, поліграфія - на 28%, охорона, безпека/краса, фітнес, спорт - на 26%, дизайн, творчість - на 25%, сфера обслуговування - на 24%, а також управління персоналом, HR та адміністрація, керівництво середньої ланки- на 23%.

Водночас із 28 проаналізованих категорій зростання активності молодих чоловіків спостерігалося лише у чотирьох: страхування (+19%), юриспруденція (+19%), будівництво, архітектура (+13%) і топменеджмент, керівництво вищої ланки (+10%).

"Однозначно трактувати цю динаміку за наявними даними неможливо. Одне з імовірних пояснень - активність самих роботодавців і їхня відкритість до молодих кандидатів. Наприклад, у категорії юриспруденція компанії стали розміщувати більше пропозицій стажувань і вакансій для інтернів. Це могло вплинути на активність молоді, але стверджувати, що саме це стало причиною зростання, ми не можемо. У страхуванні натомість загалом небагато вакансій і кандидатів, тому навіть невеликі зміни в абсолютних показниках можуть давати відчутну різницю у відсотках", - пояснюють автори дослідження.

Згідно з опитуванням 967 роботодавців, проведеним Work.ua, 68% респондентів заявили про посилення дефіциту працівників та пов’язують його з виїздом молоді. Лише 7% компаній зазначили, що відтік молоді не вплинув на дефіцит завдяки найму робітників з інших вікових і соцгруп. Найгостріше дефіцит відчувають у сфері HoReCa, роздрібній та оптовій торгівлі, будівельній, деревообробній, харчовій і металургійній промисловості, автобізнесі, машинобудуванні, а також у транспорті та логістиці.

За даними сервісу, за рік медіанна зарплата у вакансіях зросла на 20% і досягла 30 тис. грн. При цьому пропозиції для початківців зростали швидше: у вакансіях студентам - на 24% (із 23 950 до 29 700 грн), у пропозиціях без досвіду - на 23% (із 23,5 тис. до 29 тис. грн). Зарплатні очікування чоловіків віком 18–22 років за цей час зросли на 14% - із 22 тис. до 25 тис. грн.

Як повідомлялося, наприкінці серпня минулого року Кабмін опублікував постанову, яка дозволила виїзд закордон юнакам 18-22 років. Тоді в опитуванні Work.ua чимало роботодавців повідомили, що з виїздом хлопців побоюються виїзду матерів, дружин, сестер та партнерок, які до цього, можливо, не планували релоковуватися.

Для подолання викликів деякі компанії почали наймати неповнолітніх та перекваліфіковувати наявний персонал.