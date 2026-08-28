Удар РФ знищив один зі складів YASNO – CEO

Внаслідок атаки РФ у четвер знищено склад енергопостачальника YASNO, через що втрачена часина обладнання для сонячних станцій, які він встановлює, повідомив СЕО компанії Сергій Коваленко.

"Учора внаслідок чергової атаки згорів один із наших складів (…). На цьому складі зберігалася частина обладнання для сонячних електростанцій. Більшість пошкоджена, і це, звісно, прикро. Але те, що вціліло, ми вже перемістили на інші склади. Зараз оцінюємо збитки", – написав він у Facebook у п’ятницю.

Коваленко зазначив, що ніхто з працівників складу не постраждав.

Він також наголосив, що компанія продовжує виконувати свої зобов’язання перед клієнтами – "за якістю та термінами встановлення СЕС і УЗЕ". Коваленко пояснив, що резерви обладнання сформовані в достатній кількості.