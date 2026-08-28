Україна та Румунія створять коордцентр та домовились збільшити пропускну спроможность Сулінського каналу і кількості суден

Україна та Румунія за результатами зустрічі щодо роботи Сулінського каналу домовилися створити координаційний центр Адміністрації морських портів України (АМПУ) та Адміністрації Нижнього Дунаю (AFDJ) для взаємодії і координації руху флоту, а також збільшити кількість оглядових груп румунських митних та прикордонних служб для забезпечення одночасного оформлення більшої кількості суден.

Згідно із повідомленням АМПУ у телеграм-каналі у п’ятницю, до інших домовленостей увійшло спільне докладання зусиль для збільшення пропускної спроможності каналу та кількості суден, які проходять каналом Суліна та приділення уваги продовженню реалізації проєкту PRIMUS для можливості нічного проведення суден Сулінським каналом.

Серед іншого, сторони домовилися проводити спільні тренінги для українських та румунських агентів та митних брокерів щодо процедур оформлення відповідно до правил Шенгенської зони.

Зазначається, що у зустрічі брали участь державний секретар Міністерства транспорту та інфраструктури Румунії Ірінел Іонел Скріоштяну, генеральна директорка AFDJ Анджела-Стела Іван, директор з питань судноплавних шляхів AFDJ Богдан Біке-Бенуце, публічний менеджер Міністерства транспорту та інфраструктури Румунії Іонут Петреску, а також керівник команди "Шляхи солідарності " Єврокомісії Алан Барон.

Україну представляли Міністерство аграрної політики та продовольства та керівництво ДП "АМПУ".

Окремо в АМПУ додали, що румунські колеги звернули увагу на появу в українському та румунському інформаційному просторі повідомлень, які не завжди повною мірою відображають справжні причини затримок суден.

"У цьому контексті хочу окремо звернутися до морських агентів. Публічні висновки щодо причин затримок, не сприяють налагодженню взаємовідносин та несуть зворотній ефект", – наголосили в Адміністрації.

Там також пояснили, щоб забезпечити транзитне проходження флоту для початку необхідно перевірити своєчасне подання усіх документів та коректність їх оформлення. За умови, коли виникає проблема з конкретним судном, команда здійснює роботу над усуненням причини.

"Сулінський канал сьогодні має стратегічне значення для роботи українського Дунайського кластеру. Тому наше спільне завдання – максимально швидко усувати фактори, які стримують рух суден", – зауважили в адміністрації.

Напередодні у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" перший заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту Сергій Деркач повідомляв, що покращити ситуацію могло б відновлення роботи румунських лоцманів у режимі 24/7 на морському каналі "Суліна", який наразі працює тільки вдень. З цього приводу ведуться перемовини з Європейською комісією та Румунією.

Мінінфраструктури також працює з Румунією над підготовкою українських лоцманів, які після отримання відповідних сертифікатів зможуть проводити судна цим каналом, додав тоді Деркач.