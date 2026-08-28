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Економіка

Київ очолив рейтинг сплаченого екоподатку, загалом за 7 міс.-2026 його обсяг зріс на 0,6% – ДПС

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Київ очолив рейтинг сплаченого екоподатку, загалом за 7 міс.-2026 його обсяг зріс на 0,6% – ДПС

Обсяг сплаченого екологічного податку за січень-липень 2026 року становив майже 3 млрд грн, що на 0,6% (або на 18,9 млн грн) перевищує показник аналогічного періоду 2025 року, свідчать дані із сайту Державної податкової служби (ДПС).

Кількість платників за цей період становила 32,5 тис.

Найбільші надходження екологічного податку забезпечили платники Києва – 619,8 млн грн, Дніпропетровської (579,4 млн грн), Івано-Франківської (308 млн грн) та Запорізької (206,4 млн грн) областей.

У ДПС нагадали, що екологічний податок є джерелом фінансування природоохоронних заходів. Його надходження сприяють реалізації програм із захисту довкілля, відновлення природних ресурсів та підвищення рівня екологічної безпеки.

Платниками екологічного податку є суб’єкти господарювання, що здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти, розміщення відходів, утворення та тимчасове зберігання радіоактивних відходів.

#київ #екоподаток
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