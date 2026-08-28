Бізнес пропонує тимчасово спростити вимоги до маркування товарів

Європейська бізнес асоціація (ЄБА) пропонує призупинити перевірки маркування за секторальними планами та дозволити ввезення товарів із маркуванням ЄС, а також дозволити компаніям ввозити та реалізовувати нехарчову продукцію з маркуванням іншою мовою.

Як йдеться в повідомленні на сайті ЄБА, через посилення російських атак на логістичну та складську інфраструктуру компанії втратили частину основних митних складів. Через це виконання операцій з маркування продукції в Україні не завжди можливе, а за кордоном потребує додаткового часу та коштів.

У зв’язку з цим ЄБА просить уряд тимчасово дозволити ввозити та реалізовувати нехарчову продукцію з маркуванням мовами ЄС (із наданням інформації українською у будь-який доступний спосіб), а також призупинити перевірки маркування за секторальними планами й дозволити ввезення товарів із маркуванням ЄС, зокрема лікарських засобів, зареєстрованих в Україні.

В ЄБА нагадали, що аналогічний підхід уже застосовувався на початку повномасштабної війни.

"На початку повномасштабної війни Україна вже стикалася з аналогічною проблемою: через бойові дії бізнес втрачав доступ до складів, запасів етикеток та обладнання для перемаркування продукції. Компаніям тимчасово дозволили реалізовувати продукцію без обов’язкового нанесення інформації державною мовою. Тож асоціація закликає повторно застосувати такий підхід на період, необхідний компаніям для відновлення відповідної інфраструктури в Україні", – йдеться в публікації ЄБАї.

Водночас підкреслюється необхідність забезпечення рівних умов конкуренції, оскільки чинне пільгове оподаткування посилок нерідко використовується недоброчесними гравцями для ухилення від ПДВ шляхом дроблення промислових партій на дрібні відправлення. На думку бізнес-спільноти, скасування цієї пільги та спрощення вимог до маркування є двома практичними кроками держави назустріч потерпілим компаніям.

Як повідомлялося, комітет Ради з питань фінансів, податкової та митної політики 26 серпня втретє рекомендував парламенту прийняти за основу та в цілому доопрацьований законопроєкт №15112-д про скасування пільги з ПДВ для посилок вартістю до EUR150, а також прийняти за основу супутній законопроєкт щодо змін до Митного кодексу №15460.

Цей проєкт передбачає скасування пільги для покупок на маркетплейсах та сплату 20% ПДВ за дистанційного продажу товарів незалежно від їхньої вартості (з 0 євро), тоді як некомерційні посилки між громадянами вартістю до EUR45 залишаються звільненими від податку. Ухвалення цього пакету є умовою отримання $0,7 млрд від МВФ та EUR3,7 млрд від ЄС. За даними Мінфіну, у 2025 році 55,5% вартості поштових відправлень (92,9 млрд грн із 167,3 млрд грн) не оподатковувалися через пільгу, а за сім місяцві 2026 року вартість необкладених ПДВ посилок сягнула 56,8 млрд грн.

За інформацією Міністерства фінансів, нова система дистанційного продажу забезпечить понад 10 млрд грн щороку на потреби Сил оборони та набере чинності за окремим рішенням уряду, але не раніше 1 січня 2027 року.

Документи розроблено з метою гармонізації законодавства України з директивами Ради ЄС 2006/112/ЄС та 2006/79/ЄС. Проєкт №15460 теж визначає умови надання маркетплейсами фінансових гарантій на EUR100 тис. та запроваджує річний перехідний період без застосування адміністративної відповідальності за ненавмисні помилки у сплаті ПДВ.

Раніше Мінфін повідомляв, що у травні 2026 року під час спільного круглого столу уряд, парламент та провідні бізнес-асоціації (зокрема ЄБА, УРБ, АСС та CIPE) досягли одностайності стосовно необхідності ухвалення цих законодавчих змін. За даними дослідження Info Sapiens, оприлюдненими на заході, понад 52-54% опитаних українців теж підтримують запровадження єдиних податкових правил для вітчизняних магазинів та іноземних маркетплейсів.