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Економіка

Корецький: запускаємо механізми підтримки спільних прикладних розробок на замовлення бізнесу з бюджетом 100 млн грн

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Корецький: запускаємо механізми підтримки спільних прикладних розробок на замовлення бізнесу з бюджетом 100 млн грн
Фото: https://t.me/Koretskyi_official/

Кабінет міністрів вперше запускає механізми підтримки спільних прикладних досліджень і розробок на замовлення технологічного бізнесу в інтересах оборони та економіки, повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

"Цього року на це спрямовуємо 100 млн грн. Пріоритет – безпека й оборона, енергетика, транспорт, медицина, агросектор, ІТ та робототехніка", – написав Корецький в телеграм-каналі.

За його словами, в межах проєкту команди державних університетів і наукових установ розроблятимуть рішення під конкретні технологічні та виробничі потреби компаній.

Далі держава покриватиме від 50% до 65% вартості проєкту залежно від розміру бізнесу, решту – компанія-замовник

"Так держава допомагатиме пройти шлях від ідеї та випробувань до готового рішення. Наше завдання – створити більше можливостей, щоб українські дослідження і розробки працювали на оборону, економіку, а бізнес отримував необхідні технологічні рішення в Україні", – написав прем’єр.

#корецький #бізнес
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