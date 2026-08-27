Соболев змінив Мудру як представника президента у конкурсній комісії з відбору членів наглядових рад держбанків

Ексміністр економіки Олексій Соболев, який з кінця липня є заступником керівника Офісу президента (ОП), змінив у конкурсній комісії з визначення претендентів на посади незалежних членів наглядової ради державного банку Ірину Мудру, яку звільнили з посади заступниці керівника ОП минулого тижня після появи справи Національного антикорупційного бюро України "Форест Гамп".

Згідно із розпорядженням Кабінету Міністрів №837 від 26 серпня, окрім представника президента у комісії відбулася також заміна одного з представників Міністерства фінансів: замість Олени Філь до неї увійшов заступник директора департаменту фінансової політики – начальник відділу з питань банківських послуг та координації взаємодії з Національним банком Володимир Боголій.

Конкурсну комісію з визначення претендентів на посади незалежних членів наглядової ради державного банку створили у вересні 2019 року. Наразі до її складу входять п'ятеро осіб: три представника Кабінету Міністрів, два з яких – від Мінфіну та один від Мінекономіки, а також по представнику від президента та парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.