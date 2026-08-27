П'ять ракет поцілили в доменний цех, енерго- і транспортну інфраструктуру та відкриті майданчики "Запоріжсталі" – СОО "Метінвесту"

Сьогодні вдосвіта російські війська знову атакували спільне підприємство металургійний комбінат "Запоріжсталь", який після попереднього удару 11 серпня повністю зупинив виробництво.

Як повідомив операційний директор (ССО) групи "Метінвест" Олександр Мироненко, п'ять балістичних ракет поцілили в обладнання доменного цеху, енергетичну й транспортну інфраструктуру та відкриті майданчики підприємства, постраждало цивільне виробництво.

При цьому він підкреслив, що "Запоріжсталь" – цивільне промислове підприємство, яке відоме у всьому світі своїм чавуном, а також виробництвом рулонного прокату для виготовлення труб, побутової техніки, автомобільного машинобудування, і ту не виробляють жодної військової продукції, оскільки це не військовий об'єкт.

"На комбінаті працюють звичайні люди: металурги, доменники, ремонтники, енергетики, які роблять сталь для цивільного життя. До 11 серпня комбінат працював попри чисельні атаки – нам вдавалося відновлювати и перезапускати виробництво неодноразово. Але атака двотижневої давності безпрецедентна за своїми наслідками. Першочергово - за людськими жертвами. По-друге - за масштабами руйнувань, адже вона понівечила виробництво так, як колись це зробила Друга світова. Не встигло цивільне підприємство оговтатися від удару 11 серпня – він повторився знову 27 серпня: та ж балістика, ті ж майданчики", – сказав операційний директор групи "Метінвест", якого цитує преслужба.

Мироненко наголосив, що люди живі – і це найголовніше: після оголошення повітряної тривоги працівники, які перебували на зміні, встигли перейти до укриттів. Проте, за його словами, "строки відновлення виробництва існують лише в теорії, бо щойно ми розібрали завали від попереднього прильоту, як нас застав інший".

"Наразі фахівці оцінюють масштаби руйнувань і збитків та обстежують виробничу, енергетичну й транспортну інфраструктуру, щоб визначити подальші кроки", – констатував Мироненко.

У пресрелізі нагадується, що попередня атака 11 серпня забрала життя восьми працівників "Запоріжсталі" – цивільних людей, які прямували до захисних споруд під час виконання своєї роботи. Ще 26 працівників зазнали травм. Російська балістика вдарила по комбінату лише через дві хвилини після оголошення повітряної тривоги. Тоді було пошкоджено основне обладнання доменного виробництва, енергетичні підрозділи та інфраструктуру підприємства. Подібних масштабів руйнувань "Запоріжсталь" зазнала лише під час Другої світової війни.

Після невідкладних аварійно-ремонтних робіт на комбінаті розпочали демонтаж пошкоджених конструкцій, щоб отримати доступ до обладнання, оцінити масштаби руйнувань і визначити можливості відновлення. Оскільки виробництво повністю зупинилося, кількість працівників на підприємстві обмежили, водночас зберігши команду.

Попри повне зупинення виробництва та обмежену присутність персоналу, росія знову атакувала "Запоріжсталь". Це чергове свідчення того, що російські війська системно завдають ударів по цивільній промисловій інфраструктурі та людях, які там працюють, резюмується в повідомленні "Метінвесту".

Як раніше повідомляв в.о. генерального директора "Запоріжсталі" Тарас Шевченко, меткомбінат сьогодні знаходиться у вкрай жорстких умовах через ворожі обстріли, що призвели до довготривалої зупинки підприємства.

"Відновлення не буде простим та швидким, проте вже зараз ми бачимо перед собою ще більший виклик: блокування портів Великої Одеси, яке не просто б'є по логістиці та експорту. Логістична криза ставить нас перед беззаперечним фактом: без можливості виробляти й продавати свою продукцію українська металургія зокрема та вітчизняні виробники-експортери загалом не зможуть виконувати свою роль економічного тилу країни: забезпечувати робочі місця, сплачувати податки, підтримувати валютні надходження та фінансувати стійкість держави в умовах війни", – наголосив він.

"Запоріжсталь" є спільним підприємством групи "Метінвест", основними акціонерами якої є ПрАТ "Систем Кепітал Менеджмент" (71,24%) і Smart Steel Limited (23,76%). ТОВ "Метінвест Холдинг" – керуюча компанія групи "Метінвест".