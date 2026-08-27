Уряд розподілив 1 млрд грн субвенції громадам для продовження проєктів відновлення

Український уряд розподілив 1 млрд грн субвенції громадам в 16 областях для продовження поточних проєктів відновлення та включення 25 нових до плану реалізації, повідомила пресслужба Міністерства у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб (Мінрегіон).

"Додатковий ресурс дозволить продовжити фінансування проєктів, які вже активно реалізуються, а також включити до програми 25 нових проєктів, схвалених Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄІБ). Таким чином, загальна кількість погоджених проєктів зростає зі 138 до 163. Для громад це означає можливість переходити до укладання угод про передачу коштів позики та проведення закупівель", – наводяться у пресрелізі відомства слова його очільника Віталія Безгіна.

Згідно з повідомленням, серед проєктів, зокрема, - відновлення соціальної та критичної інфраструктури, житлово-комунального господарства, будівництво та відновлення соціального житла.

Фінансування буде спрямовано до місцевих бюджетів 16 областей України: Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Харківської, Черкаської та Чернігівської областей.

Мінрегіон нагадав, що проєкти реалізуються за рахунок коштів, залучених відповідно до фінансової угоди "Програма з відновлення України" між Україною та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ). Загальний обсяг фінансування програми у 2026 році становить майже 2 млрд грн.