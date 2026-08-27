Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Економіка

Уряд розподілив 1 млрд грн субвенції громадам для продовження проєктів відновлення

1 хв читати
Додати як джерело
Уряд розподілив 1 млрд грн субвенції громадам для продовження проєктів відновлення

Український уряд розподілив 1 млрд грн субвенції громадам в 16 областях для продовження поточних проєктів відновлення та включення 25 нових до плану реалізації, повідомила пресслужба Міністерства у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб (Мінрегіон).

"Додатковий ресурс дозволить продовжити фінансування проєктів, які вже активно реалізуються, а також включити до програми 25 нових проєктів, схвалених Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄІБ). Таким чином, загальна кількість погоджених проєктів зростає зі 138 до 163. Для громад це означає можливість переходити до укладання угод про передачу коштів позики та проведення закупівель", – наводяться у пресрелізі відомства слова його очільника Віталія Безгіна.

Згідно з повідомленням, серед проєктів, зокрема, - відновлення соціальної та критичної інфраструктури, житлово-комунального господарства, будівництво та відновлення соціального житла.

Фінансування буде спрямовано до місцевих бюджетів 16 областей України: Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Харківської, Черкаської та Чернігівської областей.

Мінрегіон нагадав, що проєкти реалізуються за рахунок коштів, залучених відповідно до фінансової угоди "Програма з відновлення України" між Україною та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ). Загальний обсяг фінансування програми у 2026 році становить майже 2 млрд грн.

#мінрегіон #субвенції
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Корецький: Партнери виділять близько $10,5 млн на тимчасове зберігання врожаю агровиробників з прифронтових регіонів

Корецький: Партнери виділять близько $10,5 млн на тимчасове зберігання врожаю агровиробників з прифронтових регіонів

Міжнародні партнери підтвердили виділення близько $10,5 млн на тимчасове зберігання цьогорічного врожаю малих і середніх агровиробників, які працюють…

Читати
Дунайські порти, залізниця та авто можуть взяти 4,5 млн тонн експорту з 6-ти, що йшли морем – Мінінфраструктури

Дунайські порти, залізниця та авто можуть взяти 4,5 млн тонн експорту з 6-ти, що йшли морем – Мінінфраструктури

Альтернативні маршрути, що охоплюють Дунайські порти, залізничну та автомобільну логістику, дають змогу експортувати близько 4,5 млн тонн вантажів на…

Читати