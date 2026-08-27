"Дія" відкрила для бізнесу подання заяв до Реєстру збитків за втрату контролю над майном на ТОТ

Відтепер на порталі "Дія" українські підприємства мають змогу подати до міжнародного Реєстру збитків заяву про компенсацію у категорії C3.2 — "Втрата контролю над майном на тимчасово окупованих територіях".

Згідно з повідомленням пресслужби "Дії" в Телеграм-каналі, йдеться про майно, контроль над яким було втрачено 24 лютого 2022 року або пізніше через тимчасову окупацію територій внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Водночас додається, що подати заяву можна і щодо майна, яке раніше було на тимчасово окупованій території, однак контроль на яким після її звільнення було відновлено.

Заяву може подати керівник компанії або призначений представник, якому було надано відповідне повноваження через сервіс "Цифрові повноваження",.

Загалом підприємства можуть оформити заяви щодо вартості майна, втрати прибутку внаслідок втрати контролю над майном, а також повної втрати бізнесу.

"У цій категорії майном вважається будь-який матеріальний актив, тобто будь-який об’єкт, що має цінність", - йдеться у повідомленні "Дії".

Як повідомлялось, у міжнародному Реєстрі збитків, завданих українцям повномасштабним вторгненням Росії в Україну, запустили також нову категорію А3.4 "Втрата оплачуваної роботи", яка дозволяє фізичним особам подати заяву на порталі "Дія" про компенсацію за втрату доходу від оплачуваної роботи або самозайнятості.

Реєстр збитків створено для збору заяв про компенсацію збитків, втрат чи шкоди, завданих після 24 лютого 2022 року на території України. Послуга реалізується Міністерством цифрової трансформації та Міністерством юстиції.