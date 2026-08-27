Скрутне фінансове становище ТКЕ та блокування рахунків загрожують проходженню ОЗП 2026/27 – представники галузі

Критичний фінансовий стан теплокомуненерго (ТКЕ), зумовлений економічно необґрунтованими тарифами, невідшкодованою різницею в тарифах та заблокованими рахунками, – ключові перешкоди підготовки до зими та головні загрози для стабільного проходження опалювального сезону, застерігають керівники ТКЕ.

Про це вони заявили під час круглого столу в онлайнрежимі "50 днів до опалювального сезону: готовність, проблеми, рішення" від Асоціації операторів критичної інфраструктури (АОКІ) та Асоціації міст України (АМУ).

Директор КП "Житомиртеплокомуненерго" Дмитро Рогожин зауважив, що через блокування рахунків (органами Державної виконавчої служби за поданням НАК "Нафтогаз України" – ЕР), у Житомирі не змогли своєчасно виконати низку проєктів, зокрема завершити капітальний ремонт п’яти котелень, двох проєктів з модернізації мереж та чотирьох проєктів зі встановлення когенераційних установок.

Своєю чергою керівник Краматорської ТЕЦ (ТОВ "Краматорськтеплоенерго") Роман Поліщук повідомив, що заборгованість держави по різниці в тарифах перед "Краматорськтеплоенерго" сягнула 1 млрд грн, водночас підприємство також стикається з арештом рахунків та автотранспорту.

За його словами, підприємство працює за 8 км від лінії фронту та залишається фактично єдиним джерелом забезпечення базових комунальних потреб населення у цій частині регіону, однак поточні регуляторні та економічні умови ставлять проходження ОЗП під загрозу.

Серед ключових факторів директор ТОВ "Краматорськтеплоенерго" виділив також гострий дефіцит кадрів, спричинений постійними обстрілами РФ, пораненнями та ризиками для життя. Він уточнив, що з необхідних за штатом 640 працівників наразі залишилося менше половини. Також, на думку Поліщука, на фінансовому становищі підприємства позначається критично низький рівень розрахунків споживачів – лише 15,6% з обсягу споживання в 1 млрд грн.

За даними учасників круглого столу, озвученими під час заходу, загальна сума невідшкодованої державою різниці в тарифах перед ТКЕ перевищила 75 млрд грн.

Заступниця директора з економічних питань ОКП "Миколаївоблтеплоенерго" Катерина Куценко зі свого боку теж зауважила, що тариф на тепло для населення у Миколаєві не переглядався понад 6 років, покриваючи лише 50% вартості надання послуги теплопостачання.

"Лише ТКЕ працюють за збитковим тарифами роками. Держава більше не має змоги повноцінно фінансувати обіцяну різницю в тарифах, тому настав час приймати непопулярні рішення. Сьогодні кількість отримувачів субсидій знизилася до 4-5% споживачів. Немає сенсу дотувати одну й ту ж послугу тричі: спочатку через пільгову ціну газу за ПСО, потім через компенсацію різниці в тарифах для підприємств і, втретє, через прямі субсидії", – підкреслила Куценко.

Вона також наголосила, що для всіх ТКЕ, які виробляють електроенергію, мають бути рівні умови закупівлі газу, а на сьогодні частина з них працює за спецзобов’язаннями, тоді як частина позбавлена такої можливості.

"Державі необхідно визначитися: або ми спільно працюємо над подоланням дефіциту електроенергії, або повністю переходимо на ринкові механізми без спеціальних зобов’язань", – зазначила Куценко.

Вона також акцентувала на проблемі реструктуризації боргів за газ: "Залишок заборгованості перед "Нафтогазом" за газ становить 170 млн грн, однак при спробі реструктуризувати борг на 38 місяців нам нарахували 180 млн грн штрафних санкцій".

За результатами обговорення АОКІ та АМУ готують звернення до Кабінету Міністрів та Верховної Ради, зокрема з проханням розблокувати рахунки ТКЕ, передбачити компенсацію різниці в тарифах у держбюджеті та спростити процедури закупівель до початку опалювального сезону.