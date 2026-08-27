Кабмін спрямував майже 77 млн грн на підготовку закладів освіти до зими

Кабінет міністрів перерозподілив 76,9 млн грн, щоб державні заклади та установи освіти могли стабільно працювати в осінньо-зимовий період, зокрема, кошти спрямують на автономне енергозабезпечення, енергоефективні вікна, ремонт покрівель і облаштування місць для харчування.

"На ці потреби використали залишки освітньої субвенції, які накопичилися на рахунках місцевих бюджетів наприкінці 2025 року та були перераховані до спеціального фонду держбюджету для МОН", – йдеться в повідомленні Міністерства освіти і науки.

Зазначається, що 51,3 млн грн спрямовано державним спеціалізованим закладам загальної середньої освіти наукового, спортивного, інженерного та військового спрямування підпорядкованим Міносвіти.

Ще 10,7 млн грн надано установам, які надають методичну й аналітичну підтримку закладам освіти, що допоможе їм стабільно працювати взимку та підтримувати школи й педагогів.

Також 8,1 млн грн отримають Український центр оцінювання якості освіти та його регіональні підрозділи для посилення їхньої енергостійкості допоможе системі зовнішнього оцінювання працювати безперебійно для учнів і вступників по всій Україні.

Крім того, 5,7 млн грн спрямовано на позашкільну освіту – Національному еколого-натуралістичному центру, що має створити належні умови в умовах можливих перебоїв з електропостачанням для дітей, які розвивають свої здібності поза шкільною програмою.

Серед іншого, 0,9 млн грн спрямовано Національному агентству кваліфікацій для безперебійної роботи установи в осінньо-зимовий період, а ще 165 тис. грн – Центральноукраїнському професійному училищу соціальної реабілітації.