Україна підтвердила держгарантію за євробондами "Укренерго" для їх реструктуризації

Кабінет Міністрів погодився із пропозицією Міністерства енергетики щодо підтвердження державної гарантії за "зеленими" облігаціями сталого розвитку Національної енергетичної компанії (НЕК) "Укренерго" номінальним обсягом $825 млн із погашенням 9 листопада 2028 року за результатами їх чергової реструктуризації.

"Погодитися із пропозицією Міністерства енергетики щодо підтвердження державної гарантії (…) за результатами здійснення правочину з борговими зобов’язаннями ПрАТ "НЕК "Укренерго" (…) шляхом внесення змін до їх умов розміщення", – йдеться у постанові Кабміну №1058 від 21 серпня, опублікованій на урядовому порталі у четвер.

Зазначається, що державна гарантія забезпечує виконання боргових зобов’язань за єврооблігаціями, щодо яких застосовано механізм кредитного покращення на основі полісу страхування від політичних ризиків щодо таких облігацій та державної гарантії, який надається DFC – корпорацією США з фінансування міжнародного розвитку, з урахуванням змін, визначених правочином, які стосуються, зокрема, зміни строку погашення облігацій, умов виплати відсоткового доходу за облігаціями, а також зменшення номінального обсягу облігацій.

П’ятирічні дебютні "зелені" єврооблігації "Укренерго" було випущено у листопаді 2021 року на $825 млн під 6,875% річних зі сплатою купону двічі на рік. У серпні 2022 року в периметрі реструктуризації державних євробондів їх реструктуризували: термін погашення було відстрочено на два роки – до листопада 2028 року, а купонні платежі до листопада 2024 року капіталізовано.

У листопаді 2024 році після чергової реструктуризації державних євробондів та мораторію уряду на виплати "Укренерго" відмовилося від сплати купону за єврооблігаціями до їх реструктуризації та увійшла у дефолт.

У квітні 2025 року компанія повідомила про досягнення згоди щодо управління боргом з власниками з Ad Hoc-групою власників 40% таких облігацій і власників облігацій поза цією групою, яким разом належить понад 45% облігацій. Її умови передбачали частковий викуп та/або обмін на нові боргові цінні папери "Укренерго".

"Опція пропозиції викупу передбачає залучення на міжнародних ринках капіталу у рамках фінансування, гарантованого установою фінансування розвитку, $430 млн, які будуть використані НЕК на фінансування викупу облігацій шляхом немодифікованого зворотного голландського аукціону з граничною ціною, еквівалентною 65,125% суми номіналу, та нарахованих і прострочених відсотків на дату закриття", – йшлося тоді у повідомленні.

За опцією пропозиції обміну власникам облігацій було запропоновано обміняти їх на нові негарантовані облігації "Укренерго" із терміном погашення у 2031 році, дохідністю 8,5% річних та піврічним графіком погашення з червня 2028-го по грудень 2031 року: по 10% в перші чотири проміжні погашення з червня-2028 по грудень-2029 та по 15% в останні чотири погашення з червня-2030 по грудень-2031.

Також серед умов - винагорода у розмірі 2% номіналу за умови подачі заявок на викуп на всі $430 млн та 10% – за умови меншої кількості заявок та у разі обміну облігацій.

Президент VR Capital Group (член Ad Hoc-групи) Річард Дейтс тоді зазначав, що досягнуті умови забезпечують баланс між обґрунтованими комерційними очікуваннями власників облігацій та потребою "Укренерго" здійснювати капітальні інвестиції, необхідні для безперервного надання критично важливих послуг по всій Україні.

"Ad Hoc-група переконана, що узгоджені параметри гарантують широку підтримку власників облігацій, і з нетерпінням очікує на успіх запиту на отримання згоди", – наголошував тоді Дейтс. Передбачалося, що операція з управління боргом завершиться на початку липня 2025 року, але цього не сталося.

У квітні 2026 року "Укренерго" погодило переглянуті умови реструктуризації з інвесторами близько 45% облігацій. Компанія планувала розпочати конкурс на отримання згоди влітку 2026 року та повинна отримати згоду 75% власників облігацій для проведення реструктуризації. Згідно із запропонованою реструктуризацією, власники облігацій можуть запропонувати свої облігації до викупу на загальну суму до $445 млн, які будуть залучені за підтримки установи фінансування розвитку, або обміняти їх на нові негарантовані облігації.

У липні 2026 року у оновленому меморандумі з Міжнародним валютним фондом було зазначено, що "триває процес реалізації трансакції на основі принципової домовленості, досягнутої у 2025 році з групою інвесторів, які володіють 45% гарантованих державою облігацій "Укренерго" в периметрі реструктуризації".

Радниками "Укренерго" виступали White & Case LLP та Rothschild&Co, а радником Ad Hoc-групи – Cleary Gottlieb Steen&Hamilton LLP.

Як зазначало рейтингове агентство Fitch Ratings у червні цього року, коли присвоїло "Укренерго" рейтинг "RD", прострочені купонні виплати на той час досягли $240 млн.

На Франкфуртській фондовій біржі наразі єврооблігації "Укренерго" котируються за курсом: купівля – 94,57% від номіналу, продаж – 100,13%, остання ціна – 94,61%, тоді як рік тому їхня ціна була 76,42%.