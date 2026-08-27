Пошкоджено склад мережі "Коло" на Київщині внаслідок атаки РФ

Внаслідок атаки РФ в четвер було пошкоджено склад мережі "Коло" на Київщині, повідомила пресслужба мережі супермаркетів Varus, яка на початку серпня закрила угоду про покупку мережі "Коло".

"Сьогодні, 27 серпня, внаслідок ворожої атаки зазнав пошкоджень склад мережі "Коло", яка віднедавна стала частиною нашої команди. Найголовніше - ніхто зі співробітників не постраждав. Наразі спільно працюємо над оцінкою завданих збитків і робимо все можливе, щоб ця ситуація мінімально вплинула на клієнтів", - повідомила Varus у Facebook.

Компанія водночас попередила про ймовірні тимчасові затримки з поставками окремих позицій через наслідки атаки, наголосивши, що її команда продовжує працювати над пошуком альтернативних рішень.

Ситуація перебуває під повним контролем, мережа "Коло" продовжує роботу у штатному режимі: усі магазини відкриті та готові до прийому відвідувачів.

Як повідомлялося, у липні Антимонопольний комітет України дозволив ТОВ "Омега", яке розвиває мережу супермаркетів Varus, придбати ТОВ "Арітейл" – мережу продуктових маркетів "Коло" співвласника корпорації "АТБ" Геннадія Буткевича. У серпні угоду було підписано, спільна мережа збільшилася до 374 торговельних об`єктів.

Varus – національна мережа супермаркетів, представлена на ринку продуктового ритейлу України компанією "Омега". Перший магазин було відкрито 2003 року в Дніпрі. Наразі загальна кількість – 119 супермаркетів у різних містах України. Мережа працює у декількох форматах: класичні супермаркети, магазини To Go та інтернет-магазин Varus.ua.

Власником ТОВ "Омега" виступає кіпрська "Вейгант Ентерпрайзіз Лімітед", кінцевими бенефіціарами – Валерій Кіптик та Руслан Шостак.

За підсумками 2025 року ТОВ "Омега" збільшило виторг на 20% порівняно з попереднім роком, до 24 млрд грн, чистий прибуток - на 37,8%, до 41,4 млн грн.

За даними на сайті "Коло", магазини мережі працюють у Києві, Київській області та Одесі. Виторг ТОВ "Арітейл" у 2025 році збільшився на 23% порівняно з попереднім роком, до 3,2 млрд грн, попри це чистий збиток теж виріс - до 124,9 млн грн. На кінець року вартість активів компанії становила 1,1 млрд грн.