Мінінфраструктури виноситиме законопроєкти про залізничне та автобусне PSO в Раду ще цього року

Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України підготувало два законопроєкти щодо суспільно важливих послуг (Public Service Obligation, PSO) щодо залізничних та автобусних (автомобільних) пасажирських перевезень та очікує на їх внесення у Верховну Раду до кінця 2026 року, повідомив перший заступник міністра Сергій Деркач у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Зараз області не можуть назначити (перевізника) на суспільно важливі маршрути, вони можуть робити тільки комерційні конкурси. Перевізник не хоче йти на маршрут, який не вигідний йому: їхати в якесь далеке село чи по поганій дорозі. Тому ці дотаційні автобусні маршрути зараз по закону неможливі", – пояснив важливість одного із законопроєктів Деркач.

За його словами, обидва документи наразі проходять погодження в інших органах влади.

Перший заступник міністра додав, що законопроєкт щодо PSO на залізничному транспорті також є однією з умов програми Ukraine Facility з Євросоюзом.

Деркач наголосив, що Мінінфраструктури планує окремо комунікувати положення законопроєктів, оскільки механізм PSO є складним для пояснення.

Він також повідомив, що в планах міністерства у вересні цього року подати до Верховної Ради законопроєкт про створення Національного бюро розслідування аварійних подій на транспорті. Перший заступник міністра сподівається на швидке проходження цього документу через парламент.

Щодо законопроєкту зі створення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту, який внесений у План дії уряду, то, на думку Деркача, його проходження через комітет Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури може бути складним.

Як повідомлялось, програма діяльності Кабінету міністрів передбачає внесення до Верховної Ради у 2026-2027 рр. законопроєктів щодо Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту, та Національного бюро розслідування аварійних подій на транспорті.